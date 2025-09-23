Quarta, 24 de Setembro de 2025
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Em Montenegro, governo lança Programa Microcrédito Badesul

O Badesul, agência de fomento vinculada ao governo do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), lançou, nesta terça-feira...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
23/09/2025 às 15h48
Em Montenegro, governo lança Programa Microcrédito Badesul
Recursos serão concedidos com juros abaixo do mercado -Foto: Liana Carvalho/Ascom Badesul

O Badesul, agência de fomento vinculada ao governo do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), lançou, nesta terça-feira (23/9), em Montenegro, o Programa Microcrédito. O evento ocorreu na Casa do Artesão e marcou o início de uma parceria com a prefeitura municipal para apoiar os setores de artesanato, de alimentação e de serviços.

“Estamos implementando um projeto-piloto que vai disponibilizar R$ 500 mil em crédito, reforçando o propósito da agência de fomento de promover o desenvolvimento sustentável e transformar sonhos em realidade. Nosso objetivo é ampliar o acesso a recursos que realmente façam diferença na vida das pessoas e da comunidade”, destacou o presidente do Badesul, Claudio Gastal.

Os recursos serão concedidos em condições especiais, como juros reduzidos de 1,99% ao mês, índice abaixo do praticado pelo mercado. “Estamos oferecendo uma alternativa para quem quer investir em seu negócio sem se endividar. É um caminho para formar uma rede de empreendedores e construir uma nova economia em Montenegro”, afirmou o diretor jurídico do Badesul, Maurício Dziedricki.

O titular da Sedec, Ernani Polo, explicou que a iniciativa reforça o papel do Badesul como agente de transformação social e econômica do Estado. “Este é um exemplo concreto de como podemos unir forças para apoiar os empreendedores. Essa ação está totalmente alinhada aos objetivos do Plano Rio Grande, liderado pelo governador Eduardo Leite, sendo nossa estratégia de reconstrução e retomada econômica pós-enchentes. Queremos um Rio Grande mais forte, mais justo e mais resiliente. E isso começa com iniciativas como esta, que fortalecem o empreendedorismo e geram renda nas comunidades”, pontuou.

Microempreendedores terão direito a financiamento de atéR$ 5 mil

Pequenos empreendedores e trabalhadores autônomos terão direito a financiamentos de até R$ 5 mil. Para acessar o valor, é preciso estar formalizado como Microempreendedor Individual (MEI) e apresentar Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Essas e outras informações poderão ser consultadas a partir de outubro, na Sala do Empreendedor, localizada na rua Capitão Porfírio, nº 2013, Centro de Montenegro. No local, haverá um agente da prefeitura, capacitado pela equipe técnica do Badesul, para auxiliar no processo de solicitação de crédito.

Segundo o prefeito de Montenegro, Gustavo Zanatta, a parceria deve impactar positivamente o município. “Sabemos que não é fácil crescer, por isso estamos somando forças com o Badesul, de modo a ajudar as pessoas a colocarem seus projetos em prática”, disse. “Temos a certeza de que haverá uma grande procura pelos recursos. E estamos prontos para ajudar essas pessoas a acessá-los”, finalizou o prefeito.

Texto: Ascom Badesul e Ascom Sedec
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 7 horas

Controladores de voo decidem suspender greve em aeroportos

Paralisação estava prevista para iniciar nesta quarta-feira (24)

 -
Desenvolvimento Há 8 horas

Programa Desenvolve Município apresenta diretrizes de desenvolvimento econômico para cerca de 150 gestores municipais

Cerca de 150 gestores municipais participaram, na terça-feira (23/9), da aula inaugural do Programa Desenvolve Município, realizada na modalidade d...
Geral Há 8 horas

Operação desarticula em SP organização de tráfico de drogas

Pelo menos 11 mandados de busca foram cumpridos na capital paulista
Segurança Pública Há 10 horas

Homem é preso por tentativa de homicídio em Tenente Portela

Jovem de 24 anos é capturado no Bairro São Francisco após tentativa de homicídio em Tenente Portela.

 © José Cruz/Agência Brasil
Geral Há 10 horas

Turismo muda regras de check-in e check-out de hospedagens

Portaria padroniza diária de 24 horas nos hotéis

Tenente Portela, RS
10°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 22°
Sensação
2.17 km/h Vento
84% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
18h31 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
24° 10°
Sábado
18° 11°
Domingo
16° 11°
Segunda
23°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Azul e Gol negam processo de fusão em audiência na Câmara
Câmara Há 4 horas

Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano
Economia Há 4 horas

Camex aprova redução de tarifa de importação para 15 produtos
Internacional Há 4 horas

Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru
Economia Há 4 horas

Concurso 2918 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 54 milhões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 +0,00%
Euro
R$ 6,24 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 629,892,27 +0,44%
Ibovespa
146,424,94 pts 0.91%
Mega-Sena
Concurso 2918 (23/09/25)
11
27
31
41
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6834 (23/09/25)
11
41
51
78
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3494 (23/09/25)
01
04
09
10
11
12
14
15
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2826 (22/09/25)
09
10
15
16
17
24
25
26
31
32
41
42
45
48
71
72
79
84
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2863 (22/09/25)
05
40
41
46
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias