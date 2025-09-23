Em Montenegro, governo lança Programa Microcrédito Badesul

O Badesul, agência de fomento vinculada ao governo do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), lançou, nesta terça-feira (23/9), em Montenegro, o Programa Microcrédito. O evento ocorreu na Casa do Artesão e marcou o início de uma parceria com a prefeitura municipal para apoiar os setores de artesanato, de alimentação e de serviços.

“Estamos implementando um projeto-piloto que vai disponibilizar R$ 500 mil em crédito, reforçando o propósito da agência de fomento de promover o desenvolvimento sustentável e transformar sonhos em realidade. Nosso objetivo é ampliar o acesso a recursos que realmente façam diferença na vida das pessoas e da comunidade”, destacou o presidente do Badesul, Claudio Gastal.

Os recursos serão concedidos em condições especiais, como juros reduzidos de 1,99% ao mês, índice abaixo do praticado pelo mercado. “Estamos oferecendo uma alternativa para quem quer investir em seu negócio sem se endividar. É um caminho para formar uma rede de empreendedores e construir uma nova economia em Montenegro”, afirmou o diretor jurídico do Badesul, Maurício Dziedricki.

O titular da Sedec, Ernani Polo, explicou que a iniciativa reforça o papel do Badesul como agente de transformação social e econômica do Estado. “Este é um exemplo concreto de como podemos unir forças para apoiar os empreendedores. Essa ação está totalmente alinhada aos objetivos do Plano Rio Grande, liderado pelo governador Eduardo Leite, sendo nossa estratégia de reconstrução e retomada econômica pós-enchentes. Queremos um Rio Grande mais forte, mais justo e mais resiliente. E isso começa com iniciativas como esta, que fortalecem o empreendedorismo e geram renda nas comunidades”, pontuou.

Microempreendedores terão direito a financiamento de atéR$ 5 mil

Pequenos empreendedores e trabalhadores autônomos terão direito a financiamentos de até R$ 5 mil. Para acessar o valor, é preciso estar formalizado como Microempreendedor Individual (MEI) e apresentar Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Essas e outras informações poderão ser consultadas a partir de outubro, na Sala do Empreendedor, localizada na rua Capitão Porfírio, nº 2013, Centro de Montenegro. No local, haverá um agente da prefeitura, capacitado pela equipe técnica do Badesul, para auxiliar no processo de solicitação de crédito.

Segundo o prefeito de Montenegro, Gustavo Zanatta, a parceria deve impactar positivamente o município. “Sabemos que não é fácil crescer, por isso estamos somando forças com o Badesul, de modo a ajudar as pessoas a colocarem seus projetos em prática”, disse. “Temos a certeza de que haverá uma grande procura pelos recursos. E estamos prontos para ajudar essas pessoas a acessá-los”, finalizou o prefeito.