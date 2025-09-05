Sexta, 05 de Setembro de 2025
7°C 13°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Seguro-defeso do pescador artesanal terá novas regras em outubro

Gestão o benefício passará a ter validação do Ministério do Trabalho

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/09/2025 às 15h33
Seguro-defeso do pescador artesanal terá novas regras em outubro
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Após constatação de possíveis irregularidades no requerimento do Seguro-Defeso do Pescador Artesanal em diferentes locais do país, o Ministério da Pesca e Aquicultura informou que a gestão do benefício passará por mudanças a partir de outubro. Entre os ajustes está a exigência de mais documentos e informações que comprovem a atividade.

Pescadores artesanais terão que reunir notas fiscais de venda, comprovantes de contribuição previdenciária, fornecer endereço de residência e região de atuação para coleta de dados geolocalizadores, além de terem que realizar o registro biométrico na Carteira de Identidade Nacional (CIN). Também será necessário produzir relatórios mensais de atividade.

A gestão feita hoje exclusivamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), passará a ter a validação dos pedidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Segundo o ministro Luiz Marinho, o processo será concentrado inicialmente nos estados do Amazonas, Bahia, Maranhão, Pará e Piauí onde há maior número de registros e a Controladora Geral da União identificou maior volume de distorções.

“A ideia é que venha a ser um processo permanente de fiscalização, de observação e de higienização desse cadastro, para poder ir constatando e para garantir efetivamente o direito de quem é da lei, que tem que ser protegido para não ser tentado a pescar no momento que é proibido pela lei”, diz.

Marinho acrescentou ainda que serão agregados 400 servidores para o trabalho de verificação presencial dos novos requisitos de habilitação e validação do pedido que é feito de forma digital.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Investigação

Ao anunciar a mudança, o Ministério da Pesca e Aquicultura também informou que fez pedido de investigação à Polícia Federal sobre os indícios de irregularidade apurados pela Controladoria-Geral da União. Segundo o secretário da pesca artesanal do ministério, Cristiano Ramalho, a constatação ocorreu por meio de uma auditoria do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT), mas é resultado de um intenso trabalho de aperfeiçoamento de monitoramento e controle, ocorrido a partir de 2023.

“Avançamos na implementação de melhorias contínuas do sistema do RGP (Registro Geral da Atividade Pesqueira), chamado PesqBrasil, porque quando chegamos no ministério, existiam duas bases de dados, o que desqualifica saber qual é a verdadeira”, destaca.

Segundo o gestor, o trabalho foi uma orientação do próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para atender um anseio da classe. “A gente não pode abrir espaço dentro de um orçamento com todas as limitações que nós conhecemos, para ter desvios. Situações em que, infelizmente, pessoas que não têm direito ao benefício possam usufruir dele, em detrimento de pessoas que devem ter o direito”, reforça Luiz Marinho.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: ABr
Bolsa Família Há 3 horas

Governo vai impedir beneficiários do Bolsa Família de fazer novos depósitos em contas nas bets

Com essa decisão, o governo pretende dar resposta imediata à determinação do STF e, ao mesmo tempo, reforçar a fiscalização do setor de apostas online, que segue em expansão acelerada no país.

 (Foto: Leonardo Ambrosio / IGP)
Contratação Há 6 horas

IGP abre processo seletivo emergencial para 38 vagas no interior do Estado

Processo busca reforçar equipes em regiões com alta demanda por perícia

(Foto: ASCOM / Prefeitura de Derrubadas)
Serviço Postal Há 7 horas

Prefeitura de Derrubadas busca reabrir agência dos Correios

Reunião com supervisora da estatal discutiu alternativas para retomada do atendimento local.

 -
Desenvolvimento Há 7 horas

Estado participa da maior feira calçadista do mundo na Itália

O governo do Estado estará presente na MICAM Milano 2025 - Fiera internazionale della Calzatura, com estande coletivo coordenado pela Secretaria de...

 -
Planejamento Há 8 horas

Entenda o que leva o RS a ser o primeiro lugar no Brasil em eficiência da máquina pública

O Rio Grande do Sul ocupa, pelo terceiro ano consecutivo, a primeira colocação no pilar de Eficiência da Máquina Pública no Ranking de Competitivid...

Tenente Portela, RS
11°
Tempo nublado
Mín. Máx. 13°
10° Sensação
3.76 km/h Vento
81% Umidade
100% (10.17mm) Chance chuva
06h44 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sábado
18°
Domingo
19° 10°
Segunda
22° 13°
Terça
21° 13°
Quarta
25° 10°
Últimas notícias
Internacional Há 6 minutos

“Manipulação eleitoral” ganha força nos EUA com pressão de Trump
Senado Federal Há 20 minutos

CEsp debate experiências internacionais sobre formação esportiva na quarta
Economia Há 20 minutos

Preço da cesta básica cai em 24 capitais em agosto
Economia Há 35 minutos

Café com Agro promove debate sobre inclusão e inovação
Justiça Há 35 minutos

Moraes pede sessão extra para julgamento de Bolsonaro no STF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,53%
Euro
R$ 6,35 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 640,002,05 +0,94%
Ibovespa
142,546,70 pts 1.1%
Mega-Sena
Concurso 2910 (04/09/25)
03
04
11
15
28
29
Ver detalhes
Quina
Concurso 6818 (04/09/25)
06
13
36
53
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2818 (03/09/25)
03
04
08
15
30
31
32
34
52
53
55
57
58
62
71
72
79
86
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2855 (03/09/25)
09
15
18
19
30
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias