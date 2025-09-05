Sexta, 05 de Setembro de 2025
7°C 13°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova regras para o tratamento do transtorno de acumulação pelo SUS

A Câmara dos Deputados continua discutindo o projeto

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
05/09/2025 às 13h48
Comissão aprova regras para o tratamento do transtorno de acumulação pelo SUS
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que define regras para identificar, prevenir e tratar, no Sistema Único de Saúde (SUS), casos de transtorno de acumulação (TA) – dificuldade persistente de descartar ou de se desfazer de algo.

O texto obriga as unidades do SUS a prestar orientações sobre o transtorno à sociedade e a oferecer tratamento específico para casos identificados, que deverão ser analisados por uma equipe de saúde mental.

Quando o transtorno envolver ainda impacto ambiental significativo, o tratamento será acompanhado também por equipe da área ambiental.

O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Amom Mandel (Cidadania-AM), para o Projeto de Lei 3995/21 , do deputado Felipe Carreras (PSB-PE).

O substitutivo limita a exigência de tratamento ao SUS, sem obrigar hospitais e clínicas privadas. Também elimina a menção às companhias estaduais de energia e saneamento, que pelo projeto original deveriam garantir o funcionamento das redes em imóveis afetados.

Abordagem
O novo texto deixa claro que a abordagem ambiental será aplicada apenas a casos que gerem impactos ambientais significativos. “O substitutivo foca nos casos em que há efetiva necessidade de intervenção ambiental”, destaca o relator.

Mandel propôs ainda que quando a acumulação envolver animais, o encaminhamento para centros públicos de proteção animal deve ocorrer apenas quando houver risco à saúde pública.

O substitutivo, por fim, estabelece que, se o paciente recusar ou não aderir ao tratamento ambulatorial, a unidade de saúde responsável deverá ofertar atenção domiciliar e fazer busca ativa com o objetivo de potencializar os resultados do tratamento.

Próximas etapas
O projeto será ainda analisado, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova prazo até 2026 para adequação Associações de Representação de Municípios

A proposta segue para análise do Senado, caso não haja recurso para votação no Plenário

 Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova inclusão de familiar com incapacidade em plano de saúde

Texto impede planos de restringirem inclusão desses dependentes por idade; a Câmara dos Deputados continua discutindo o assunto

 Mario Agra / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova padrão de qualidade para produtos com alho triturado

A Câmara dos Deputados está discutindo o assunto

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova atendimento prioritário para quem se autoagride

Prioridade será estendida para famílias enlutadas; a Câmara dos Deputados continua discutindo o assunto

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova proibição de condenado por crime contra idoso atuar em entidade de assistência a esse público

Para virar lei, o texto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado

Tenente Portela, RS
11°
Tempo nublado
Mín. Máx. 13°
10° Sensação
3.76 km/h Vento
81% Umidade
100% (10.17mm) Chance chuva
06h44 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sábado
18°
Domingo
19° 10°
Segunda
22° 13°
Terça
21° 13°
Quarta
25° 10°
Últimas notícias
Internacional Há 6 minutos

“Manipulação eleitoral” ganha força nos EUA com pressão de Trump
Senado Federal Há 20 minutos

CEsp debate experiências internacionais sobre formação esportiva na quarta
Economia Há 20 minutos

Preço da cesta básica cai em 24 capitais em agosto
Economia Há 35 minutos

Café com Agro promove debate sobre inclusão e inovação
Justiça Há 35 minutos

Moraes pede sessão extra para julgamento de Bolsonaro no STF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,53%
Euro
R$ 6,35 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 640,002,05 +0,94%
Ibovespa
142,546,70 pts 1.1%
Mega-Sena
Concurso 2910 (04/09/25)
03
04
11
15
28
29
Ver detalhes
Quina
Concurso 6818 (04/09/25)
06
13
36
53
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2818 (03/09/25)
03
04
08
15
30
31
32
34
52
53
55
57
58
62
71
72
79
86
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2855 (03/09/25)
09
15
18
19
30
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias