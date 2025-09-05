Comissão da Câmara debate a criação de uma lei geral para a Polícia Penal

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados promoverá, na próxima terça-feira (9), audiência pública para discutir a regulamentação da Polícia Penal.

O debate foi solicitado pela pedido da deputada Delegada Ione (Avante-MG) e será realizado a partir das 16h30, no plenário 6.

Segundo a parlamentar, desde a promulgação da Emenda Constitucional 104 , que transformou o cargo de agente penitenciário em polícia penal, essa categoria é reconhecida como força essencial para o sistema prisional e para a segurança pública. No entanto, ainda não possui um conjunto de normas próprio.

Desigualdade

Delegada Ione destaca que a falta de uma lei orgânica nacional gera desigualdade entre os estados, dificulta a valorização e a profissionalização dos policiais penais e compromete a integração com outras forças de segurança.

“A regulamentação da Polícia Penal é fundamental para a modernização do sistema prisional brasileiro, garantindo diretrizes claras para a categoria e fortalecendo a segurança pública como um todo”, resume a deputada.