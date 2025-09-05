Sexta, 05 de Setembro de 2025
7°C 13°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CPMI do INSS ouve o ex-ministro da Previdência Carlos Lupi na próxima segunda-feira

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes contra aposentados e pensionistas no INSS ouvirá, na próxima segunda-feira (...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
05/09/2025 às 12h19
CPMI do INSS ouve o ex-ministro da Previdência Carlos Lupi na próxima segunda-feira
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes contra aposentados e pensionistas no INSS ouvirá, na próxima segunda-feira (8), o ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi. A reunião está marcada para as 16 horas.

O evento será interativo, com espaço para perguntas e comentários de cidadãos.

Lupi esteve à frente do ministério entre janeiro de 2023 e maio de 2025. O convite ao ex-ministro foi proposto pelo relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL).

Segundo o parlamentar, o ex-ministro “detém informações imprescindíveis” para esclarecer quais medidas foram adotadas para evitar o desconto ilegal nos benefícios de aposentados.

Quem já depôs
 A diretora de Previdência e Benefícios da Controladoria-Geral da União (CGU), Eliane Mota, foi ouvida na última quinta-feira (4). Ela disse que uma auditoria identificou alta de reclamações e que comunicou irregularidades à Polícia Federal.

O advogado Eli Cohen falou à comissão no dia 1º de setembro. Ele afirmou que a investigação das fraudes no INSS nasceu de uma pesquisa que ele fez em seu escritório de advocacia, em São Paulo.

A defensora pública da União Patrícia Bettin Chaves foi a primeira a depor na CPMI. Ela sugeriu aos parlamentares que aprovem projeto de lei para não permitir mais descontos em folha por associações.

A CPMI
 O colegiado é composta por 16 senadores, 16 deputados, igual número de suplentes e tem prazo de 180 dias para apurar as fraudes no INSS.

A comissão vai investigar os descontos indevidos em benefícios do INSS praticados por associações de representação de aposentados, a partir de 2019, segundo investigações da Polícia Federal. A fraude pode ter chegado a R$ 6,4 bilhões ao longo de seis anos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 16 minutos

Comissão aprova projeto que eleva a pena por fraude em concorrência pública

A proposta continua em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 16 minutos

Comissão da Câmara debate a criação de uma lei geral para a Polícia Penal

Essa polícia foi criada em 2019 e é responsável por manter a ordem nas prisões, fazer revistas pessoais e ronda no exterior dos presídios

Ministério do Meio Ambiente
Câmara Há 16 minutos

Comissão debate impactos de aterro sanitário em área de proteção do rio Descoberto

Essa área abrange partes do Distrito Federal e de Goiás

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 16 minutos

Comissão aprova crédito específico para agricultura familiar e incentivo para jovem permanecer no campo

Projeto de lei exto segue em análise na Câmara
Câmara Há 32 minutos

Comissão debate combate a efeitos de queimadas na Amazônia

Em 2024, o Amazonas registrou 21,6 mil focos de queimadas

Tenente Portela, RS
10°
Tempo nublado
Mín. Máx. 13°
10° Sensação
3.31 km/h Vento
95% Umidade
100% (10.17mm) Chance chuva
06h44 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sábado
18°
Domingo
19° 10°
Segunda
22° 13°
Terça
21° 13°
Quarta
25° 10°
Últimas notícias
Câmara Há 3 minutos

Comissão aprova projeto que eleva a pena por fraude em concorrência pública
Câmara Há 3 minutos

Comissão da Câmara debate a criação de uma lei geral para a Polícia Penal
Câmara Há 3 minutos

Comissão debate impactos de aterro sanitário em área de proteção do rio Descoberto
Câmara Há 3 minutos

Comissão aprova crédito específico para agricultura familiar e incentivo para jovem permanecer no campo
Câmara Há 3 minutos

CPMI do INSS ouve o ex-ministro da Previdência Carlos Lupi na próxima segunda-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,50%
Euro
R$ 6,35 +0,17%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 634,465,53 +0,04%
Ibovespa
142,361,56 pts 0.97%
Mega-Sena
Concurso 2910 (04/09/25)
03
04
11
15
28
29
Ver detalhes
Quina
Concurso 6818 (04/09/25)
06
13
36
53
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2818 (03/09/25)
03
04
08
15
30
31
32
34
52
53
55
57
58
62
71
72
79
86
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2855 (03/09/25)
09
15
18
19
30
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias