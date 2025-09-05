Comissão debate combate a efeitos de queimadas na Amazônia

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados promoverá, na próxima terça-feira (9), um seminário para discutir estratégias de enfrentamento à fumaça tóxica e aos efeitos da estiagem na região amazônica.

O debate solicitado pelo pedido do deputado Amom Mandel (Cidadania-AM), será realizado a partir das 10 horas, no plenário 2.

Segundo Amom Mandel, a região enfrenta uma grave crise de qualidade do ar, agravada pelo aumento das queimadas e do desmatamento. Em 2024, o Amazonas registrou 21,6 mil focos de queimadas – o maior número em 26 anos. A fumaça resultante elevou os índices de poluição atmosférica em Manaus (AM) a patamares considerados de alto risco pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

“É essencial debater soluções legislativas e administrativas para enfrentar a crise da fumaça tóxica e da estiagem, valorizar os servidores que atuam na região, fortalecer a governança territorial e garantir a proteção da saúde pública”, resume Mandel.