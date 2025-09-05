Sexta, 05 de Setembro de 2025
Caminhão sai da pista na ERS-155, em Chiapetta

Acidente causou apenas danos materiais e reforça alerta sobre segurança na rodovia

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal O Celeiro
05/09/2025 às 09h46
Caminhão sai da pista na ERS-155, em Chiapetta
(Foto: Reprodução)

Na tarde desta quinta-feira (4), um caminhão saiu da pista na ERS-155, logo após o trevo de acesso a Chiapetta, nas proximidades da Granja Durlo, resultando em danos materiais.

As circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas.

O fato reforça a necessidade de atenção redobrada por parte dos motoristas que trafegam pela rodovia, especialmente em dias de chuva ou umidade.

Fica o alerta: prudência e cuidado são essenciais para garantir a segurança no trânsito.

 

