Colisão é registrada na BR 386, em Sarandi

Motorista ficou preso às ferragens, mas ambos os condutores sofreram apenas ferimentos leves

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Sarandi
05/09/2025 às 09h17 Atualizada em 05/09/2025 às 09h34
(Foto: Reprodução)

Por volta das 06h30min desta sexta-feira, 05 de setembro, um acidente do tipo colisão frontal foi registrado na BR 386, nas próximo ao acesso para o distrito de Ati-Açu, em Sarandi.

A colisão envolveu um Táxi, placas de Lajeado, e um carro de uma empresa de tintas, sendo que seu condutor ficou preso às ferragens, precisando ser desencarcerado.

Apesar dos danos de grande monta, os dois condutores não se feriram gravemente, sendo encaminhados para atendimento médico.

Corpo de Bombeiros Militar de Sarandi, SAMU e PRF, atenderam a ocorrência.

 

DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
