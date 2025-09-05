Colisão é registrada na BR 386, em Sarandi

Por volta das 06h30min desta sexta-feira, 05 de setembro, um acidente do tipo colisão frontal foi registrado na BR 386, nas próximo ao acesso para o distrito de Ati-Açu, em Sarandi.

A colisão envolveu um Táxi, placas de Lajeado, e um carro de uma empresa de tintas, sendo que seu condutor ficou preso às ferragens, precisando ser desencarcerado.

Apesar dos danos de grande monta, os dois condutores não se feriram gravemente, sendo encaminhados para atendimento médico.

Corpo de Bombeiros Militar de Sarandi, SAMU e PRF, atenderam a ocorrência.

