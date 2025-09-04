Colisão frontal deixa motorista morto na RS-342 em Cruz Alta

Um homem morreu em um grave acidente de trânsito por volta do meio-dia desta quinta-feira (4), na RS-342, em Cruz Alta, nas proximidades da CCGL.

De acordo com informações preliminares, um automóvel GM Onix, emplacado em Belo Horizonte, colidiu frontalmente contra um caminhão baú, registrado em Porto Alegre. Após o impacto, o carro saiu da pista e caiu em um barranco.

O motorista do Onix, ainda não identificado, morreu no local. O condutor do caminhão não se feriu. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.