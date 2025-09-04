Quinta, 04 de Setembro de 2025
Motorista perde controle e carro capota antes de colidir com árvore na ERS-324

Chuva pode ter causado saída de pista; apesar do impacto, condutora teve apenas ferimentos leves.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Grupo Planalto de Comunicação
04/09/2025 às 10h51
Motorista perde controle e carro capota antes de colidir com árvore na ERS-324
(Foto: Reprodução)

Na manhã desta quinta-feira (4), um grave acidente foi registrado na ERS-324, no trecho entre Passo Fundo e Marau, nas proximidades da ponte sobre o Arroio do Burro Preto.

Um Chevrolet Celta, com placas padrão Mercosul, saiu da pista em uma curva, capotou e colidiu violentamente contra uma árvore. No momento do acidente, chovia no local, o que pode ter contribuído para a perda de controle do veículo.

O automóvel ficou completamente destruído. Segundo a condutora, que estava sozinha e seguia para o trabalho, o carro derrapou, saiu da pista e capotou antes de atingir a árvore. O impacto acabou impedindo que o veículo caísse dentro do arroio, o que poderia ter resultado em consequências ainda mais graves.

O teto do carro foi esmagado e a parte traseira ficou marcada pelo tronco da árvore. Apesar da gravidade, a motorista não sofreu ferimentos que colocassem sua vida em risco.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar esteve no local, orientou o trânsito e registrou a ocorrência.

 

