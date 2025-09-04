Homem é preso após ameaçar degolar a família em Passo Fundo

Na noite desta quarta-feira (03), a Brigada Militar, por meio do 3º RPMon, prendeu um homem por descumprimento de medidas protetivas após ameaçar degolar a própria família no bairro São Luiz Gonzaga, em Passo Fundo.

De acordo com informações obtidas pelo repórter policial da Rádio Uirapuru, a guarnição do 2º Esquadrão foi acionada pela Sala de Operações 190 para atender a ocorrência de violência doméstica. A solicitante relatou que o irmão, identificado como O.M.A., estava armado com uma faca e fazia ameaças de morte.

No local, os policiais conversaram com as irmãs do suspeito e com a mãe dele. As vítimas relataram que o homem passou em frente à residência exibindo uma faca e afirmando: “vou degolar vocês hoje”. Temendo pela integridade física, acionaram imediatamente a Brigada Militar.

As vítimas ainda informaram que já havia uma medida protetiva contra o autor, porém o documento estava vencido.

Durante o atendimento, o suspeito retornou à rua próximo da casa, momento em que foi abordado pelos policiais. Ele recebeu voz de prisão e foi algemado, embora não portasse a faca no momento da abordagem.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde teve o Auto de Prisão em Flagrante registrado, e posteriormente foi conduzido ao Presídio Regional de Passo Fundo.

