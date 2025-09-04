Quinta, 04 de Setembro de 2025
12°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Homem é preso após ameaçar degolar a família em Passo Fundo

Brigada Militar prendeu o suspeito por descumprir medida protetiva e fazer ameaças

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Uirapuru
04/09/2025 às 10h22
Homem é preso após ameaçar degolar a família em Passo Fundo
(Foto: Repórter Policial João Victor Lopes)

Na noite desta quarta-feira (03), a Brigada Militar, por meio do 3º RPMon, prendeu um homem por descumprimento de medidas protetivas após ameaçar degolar a própria família no bairro São Luiz Gonzaga, em Passo Fundo.

De acordo com informações obtidas pelo repórter policial da Rádio Uirapuru, a guarnição do 2º Esquadrão foi acionada pela Sala de Operações 190 para atender a ocorrência de violência doméstica. A solicitante relatou que o irmão, identificado como O.M.A., estava armado com uma faca e fazia ameaças de morte.

No local, os policiais conversaram com as irmãs do suspeito e com a mãe dele. As vítimas relataram que o homem passou em frente à residência exibindo uma faca e afirmando: “vou degolar vocês hoje”. Temendo pela integridade física, acionaram imediatamente a Brigada Militar.

As vítimas ainda informaram que já havia uma medida protetiva contra o autor, porém o documento estava vencido.

Durante o atendimento, o suspeito retornou à rua próximo da casa, momento em que foi abordado pelos policiais. Ele recebeu voz de prisão e foi algemado, embora não portasse a faca no momento da abordagem.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde teve o Auto de Prisão em Flagrante registrado, e posteriormente foi conduzido ao Presídio Regional de Passo Fundo.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação Redes Sociais
Acidente Há 19 horas

Morre no hospital bicaquense que sofreu grave acidente ao cair de caminhonete e bater cabeça no asfalto

Fabiano estava na carroceria de uma caminhonete a serviço de uma empresa, quando, na rodovia ERS-317
Violência Doméstica Há 23 horas

Homem é preso em flagrante por agredir companheira em Tenente Portela

Prisão ocorreu durante a madrugada após acionamento da Brigada Militar; suspeito foi encaminhado ao presídio de Três Passos.

 Foto: Divulgação
Prisão Há 2 dias

Homem é preso em Tenente Portela por descumprir medidas protetivas

A ação reforça a importância da atuação da Brigada Militar no cumprimento da Lei Maria da Penha, garantindo proteção às vítimas e responsabilização dos agressore

 (Foto: Reprodução)
Segurança Pública Há 2 dias

Policial da Força Tática é baleado durante perseguição em Ijuí

Militar foi atingido na coxa durante troca de tiros com suspeitos na ERS-342; estado de saúde é estável
Violência Escolar Há 2 dias

Adolescente é esfaqueado por colega após desentendimento em Cruz Alta

Ataque ocorreu fora da escola, em praça próxima à casa da vítima; jovem teve ferimentos leves

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 20°
20° Sensação
1.52 km/h Vento
82% Umidade
100% (10.29mm) Chance chuva
06h45 Nascer do sol
18h23 Pôr do sol
Sexta
12°
Sábado
13°
Domingo
19°
Segunda
19° 13°
Terça
20° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 15 minutos

Inovação em gestão pública é destaque no CONIP 2025
Prisão Há 41 minutos

Homem é preso após ameaçar degolar a família em Passo Fundo
Saúde Há 43 minutos

Coventry e Alan Buerger Solicitam Extinção de Processo da Abacus
Desenvolvimento Há 43 minutos

Invest RS e assina convênios com Famurs e Unisinos para a operação do Desenvolve Município
Câmara Há 44 minutos

Comissão aprova reserva de vagas de aprendiz para pessoa com deficiência na administração pública

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 +0,02%
Euro
R$ 6,35 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 638,022,15 -1,51%
Ibovespa
140,047,42 pts 0.13%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6817 (03/09/25)
02
13
52
60
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2818 (03/09/25)
03
04
08
15
30
31
32
34
52
53
55
57
58
62
71
72
79
86
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2855 (03/09/25)
09
15
18
19
30
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias