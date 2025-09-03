Morre no hospital bicaquense que sofreu grave acidente ao cair de caminhonete e bater cabeça no asfalto

Depois de mais de 10 dias internado em estado crítico morreu nesta noite de terça-feira, Fabiano dos Santos Ribeiro, de 38 anos, natural e morador de Coronel Bicaco, que havia sofrido um acidente gravíssimo na tarde do último dia 22 de agosto.

Imagens de uma câmera de monitoramento mostram que, na ocasião, Fabiano estava na carroceria de uma caminhonete a serviço de uma empresa, quando, na rodovia ERS-317, talvez devido ao vento, um objeto se soltou, atingindo Fabiano, que acabou caindo e batendo violentamente no asfalto.

Ele foi socorrido e encaminhado em estado grave ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, onde foi sedado e entubado. A família organizou correntes de oração pela vida dele, mas infelizmente ele não resistiu e foi a óbito.