Quarta, 03 de Setembro de 2025
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Morre no hospital bicaquense que sofreu grave acidente ao cair de caminhonete e bater cabeça no asfalto

Fabiano estava na carroceria de uma caminhonete a serviço de uma empresa, quando, na rodovia ERS-317

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: RD Foco
03/09/2025 às 15h51
Morre no hospital bicaquense que sofreu grave acidente ao cair de caminhonete e bater cabeça no asfalto
Foto: Divulgação Redes Sociais

Depois de mais de 10 dias internado em estado crítico morreu nesta noite de terça-feira, Fabiano dos Santos Ribeiro, de 38 anos, natural e morador de Coronel Bicaco, que havia sofrido um acidente gravíssimo na tarde do último dia 22 de agosto.

Imagens de uma câmera de monitoramento mostram que, na ocasião, Fabiano estava na carroceria de uma caminhonete a serviço de uma empresa, quando, na rodovia ERS-317, talvez devido ao vento, um objeto se soltou, atingindo Fabiano, que acabou caindo e batendo violentamente no asfalto.

Ele foi socorrido e encaminhado em estado grave ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, onde foi sedado e entubado. A família organizou correntes de oração pela vida dele, mas infelizmente ele não resistiu e foi a óbito.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Violência Doméstica Há 7 horas

Homem é preso em flagrante por agredir companheira em Tenente Portela

Prisão ocorreu durante a madrugada após acionamento da Brigada Militar; suspeito foi encaminhado ao presídio de Três Passos.

 Foto: Divulgação
Prisão Há 1 dia

Homem é preso em Tenente Portela por descumprir medidas protetivas

A ação reforça a importância da atuação da Brigada Militar no cumprimento da Lei Maria da Penha, garantindo proteção às vítimas e responsabilização dos agressore

 (Foto: Reprodução)
Segurança Pública Há 1 dia

Policial da Força Tática é baleado durante perseguição em Ijuí

Militar foi atingido na coxa durante troca de tiros com suspeitos na ERS-342; estado de saúde é estável
Violência Escolar Há 1 dia

Adolescente é esfaqueado por colega após desentendimento em Cruz Alta

Ataque ocorreu fora da escola, em praça próxima à casa da vítima; jovem teve ferimentos leves

 Arte: Divulgação
CNH Social Há 2 dias

Contemplados do CNH Social 2025 tem até sexta para apresentar documentação

Beneficiados pelo programa estão isentos do pagamento de todas as taxas para os serviços de habilitação

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
28° Sensação
2.72 km/h Vento
45% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quinta
21° 15°
Sexta
14°
Sábado
13°
Domingo
18°
Segunda
15° 13°
Últimas notícias
Senado Federal Há 10 minutos

Tributar aplicações reduzirá financiamento da infraestrutura, aponta debate
Senado Federal Há 10 minutos

Senado confirma acordo Brasil-Índia para ampliar investimentos recíprocos
Geral Há 10 minutos

No Rio, Bope recebe verba de R$ 31,6 milhões para combate ao crime
Câmara Há 10 minutos

Ministério dos Transportes tem redução de 40% na previsão orçamentária para 2026
Câmara Há 10 minutos

Comissão aprova medida provisória que amplia isenção da conta de luz para famílias de baixa renda

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,30%
Euro
R$ 6,36 -0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 648,408,99 +0,79%
Ibovespa
139,863,63 pts -0.34%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6816 (02/09/25)
01
27
50
71
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias