Homem é preso em flagrante por agredir companheira em Tenente Portela

Na madrugada de quarta-feira (03/09), por volta das 03h30min, um homem de 39 anos foi preso em flagrante delito pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha.
Uma guarnição da Brigada Militar foi acionada para o atendimento no local, constatando haver materialidade e indícios de autoria, o que motivou a prisão.
O suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia e por entendimento da Autoridade Policial houve a formalização do flagrante, sendo o homem encaminhado ao Presídio Estadual da cidade de Três Passos, onde permanecerá a disposição da Justiça
