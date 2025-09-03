Quarta, 03 de Setembro de 2025
Homem é preso em flagrante por agredir companheira em Tenente Portela

Prisão ocorreu durante a madrugada após acionamento da Brigada Militar; suspeito foi encaminhado ao presídio de Três Passos.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Brigada Militar
03/09/2025 às 11h35
Homem é preso em flagrante por agredir companheira em Tenente Portela

Na madrugada de quarta-feira (03/09), por volta das 03h30min, um homem de 39 anos foi preso em flagrante delito pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha. 

Uma guarnição da Brigada Militar foi acionada para o atendimento no local, constatando haver materialidade e indícios de autoria, o que motivou a prisão. 

O suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia e por entendimento da Autoridade Policial houve a formalização do flagrante, sendo o homem encaminhado ao Presídio Estadual da cidade de Três Passos, onde permanecerá a disposição da Justiça

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação
