Homem é preso em Tenente Portela por descumprir medidas protetivas

Na madrugada desta terça-feira (2), a Brigada Militar de Tenente Portela foi acionada para atender uma ocorrência no âmbito da Lei Maria da Penha. No local, após ouvir a vítima, os policiais confirmaram que já haviam sido deferidas medidas protetivas de urgência pelo Poder Judiciário em favor dela.

Diante das informações, a guarnição iniciou buscas nas proximidades da residência e localizou o suspeito em flagrante delito, descumprindo a ordem judicial que determinava a proibição de contato e aproximação da vítima.

O homem foi imediatamente detido e apresentado na Delegacia de Polícia para registro da ocorrência. Em seguida, ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A ação reforça a importância da atuação da Brigada Militar no cumprimento da Lei Maria da Penha, garantindo proteção às vítimas e responsabilização dos agressores