Policial da Força Tática é baleado durante perseguição em Ijuí

Na tarde desta segunda-feira, 01/09, um policial militar da Força Tática da Brigada Militar de Ijuí ficou ferido durante uma perseguição a um veículo suspeito na ERS-342, no trecho entre Ijuí e Catuípe. A ação resultou em troca de tiros entre os ocupantes do carro e os policiais.

De acordo com as informações preliminares, o policial foi atingido por um disparo na coxa. Ele recebeu socorro imediato e foi encaminhado ao Hospital de Clínicas de Ijuí, onde passou por atendimento médico. Em nota, a Brigada Militar informou que o estado de saúde do militar é estável e que ele não corre risco de morte.

O comandante da Brigada Militar de Ijuí, Major PM Walter, deu detalhes da ocorrência. Segundo ele, a guarnição estava em patrulhamento de rotina quando suspeitou de um veículo e iniciou o acompanhamento tático. Na tentativa de abordagem, os suspeitos reagiram com disparos.

“A resposta da Brigada foi imediata. Nossos policiais agiram com coragem e profissionalismo. Felizmente, o colega está fora de perigo”, destacou o Major.

Durante a ação, um dos envolvidos acabou preso, e o veículo utilizado foi recolhido. A Polícia Civil abriu investigação e deve utilizar imagens de câmeras da região para auxiliar nas buscas por possíveis outros envolvidos.

