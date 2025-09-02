Terça, 02 de Setembro de 2025
15°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Policial da Força Tática é baleado durante perseguição em Ijuí

Militar foi atingido na coxa durante troca de tiros com suspeitos na ERS-342; estado de saúde é estável

Por: Marcelino Antunes Fonte: Repórter Jânio Fernandes
02/09/2025 às 11h48
Policial da Força Tática é baleado durante perseguição em Ijuí
(Foto: Reprodução)

Na tarde desta segunda-feira, 01/09, um policial militar da Força Tática da Brigada Militar de Ijuí ficou ferido durante uma perseguição a um veículo suspeito na ERS-342, no trecho entre Ijuí e Catuípe. A ação resultou em troca de tiros entre os ocupantes do carro e os policiais.

De acordo com as informações preliminares, o policial foi atingido por um disparo na coxa. Ele recebeu socorro imediato e foi encaminhado ao Hospital de Clínicas de Ijuí, onde passou por atendimento médico. Em nota, a Brigada Militar informou que o estado de saúde do militar é estável e que ele não corre risco de morte.

O comandante da Brigada Militar de Ijuí, Major PM Walter, deu detalhes da ocorrência. Segundo ele, a guarnição estava em patrulhamento de rotina quando suspeitou de um veículo e iniciou o acompanhamento tático. Na tentativa de abordagem, os suspeitos reagiram com disparos.

“A resposta da Brigada foi imediata. Nossos policiais agiram com coragem e profissionalismo. Felizmente, o colega está fora de perigo”, destacou o Major.

Durante a ação, um dos envolvidos acabou preso, e o veículo utilizado foi recolhido. A Polícia Civil abriu investigação e deve utilizar imagens de câmeras da região para auxiliar nas buscas por possíveis outros envolvidos.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação
Prisão Há 36 minutos

Homem é preso em Tenente Portela por descumprir medidas protetivas

A ação reforça a importância da atuação da Brigada Militar no cumprimento da Lei Maria da Penha, garantindo proteção às vítimas e responsabilização dos agressore
Violência Escolar Há 4 horas

Adolescente é esfaqueado por colega após desentendimento em Cruz Alta

Ataque ocorreu fora da escola, em praça próxima à casa da vítima; jovem teve ferimentos leves

 Arte: Divulgação
CNH Social Há 16 horas

Contemplados do CNH Social 2025 tem até sexta para apresentar documentação

Beneficiados pelo programa estão isentos do pagamento de todas as taxas para os serviços de habilitação
Segurança Pública Há 1 dia

Brigada Militar prende em flagrante autor de tentativa de furto em Tenente Portela

Ação rápida da Brigada Militar resulta na prisão de suspeito durante arrombamento na Rua Santos Dumont

 (Foto: Divulgação / Polícia Militar / ND)
Violência Doméstica Há 1 dia

Homem ateia fogo na casa da ex-esposa com três crianças dentro em SC

Suspeito não aceitava o fim do relacionamento e já tinha medida protetiva contra ele

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 27°
27° Sensação
4.28 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quarta
27° 16°
Quinta
20°
Sexta
11°
Sábado
18°
Domingo
19° 10°
Últimas notícias
Saúde Há 9 minutos

Saúde SC abre inscrições para capacitação de profissionais no atendimento de pessoas com Estomias e Epidermólise Bolhosa em Lages
Justiça Há 23 minutos

Para Gonet, acusação provou tentativa de golpe liderada por Bolsonaro
Fazenda Há 23 minutos

Empresas do RS têm até o fim do mês para concluírem recadastramento obrigatório com a Receita Estadual
Câmara Há 23 minutos

Comissão aprova projeto que inclui academias no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos
Justiça Há 23 minutos

STF retoma julgamento de Bolsonaro após pausa; defesas serão ouvidas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 +0,48%
Euro
R$ 6,36 -0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 640,353,26 +2,23%
Ibovespa
140,611,52 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6815 (01/09/25)
04
14
26
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias