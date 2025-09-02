Terça, 02 de Setembro de 2025
Adolescente é esfaqueado por colega após desentendimento em Cruz Alta

Ataque ocorreu fora da escola, em praça próxima à casa da vítima; jovem teve ferimentos leves

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
02/09/2025 às 11h34
Adolescente é esfaqueado por colega após desentendimento em Cruz Alta

Um adolescente de 16 anos foi ferido nas costas com uma faca por um colega de classe em Cruz Alta, no noroeste gaúcho, no começo da tarde desta segunda-feira (1).

O caso foi por volta das 12h em uma praça próxima à casa da vítima, fora do ambiente escolar.

Segundo a Brigada Militar, os dois adolescentes já haviam se desentendido durante a manhã, durante uma aula de educação física. A direção da escola registrou o episódio em ata e comunicou os responsáveis.

Um dos menores foi entregue à mãe, enquanto o outro deixou o colégio por volta das 11h30min. Durante o trajeto até a residência, ele foi surpreendido pelo colega, que o aguardava na praça. Ali ocorreu o ataque com faca.

A Brigada Militar foi acionada, mas ao chegar no local, o adolescente já havia sido encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruz Alta. Ele teve ferimentos leves e está bem.

As autoridades apuram a real motivação para o ataque. A principal hipótese é de que a agressão tenha sido resultado do desentendimento ocorrido mais cedo.

 

