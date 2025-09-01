Terça, 02 de Setembro de 2025
Contemplados do CNH Social 2025 tem até sexta para apresentar documentação

Beneficiados pelo programa estão isentos do pagamento de todas as taxas para os serviços de habilitação

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Governo do RS
01/09/2025 às 23h30
Arte: Divulgação

Os contemplados na CNH Social 2025 têm até esta sexta-feira, dia 5 de setembro, para procurar o Centro de Formação de Condutores de sua preferência e apresentar a documentação exigida em edital.

Até a última semana, 2.150 beneficiados da CNH Social 2025 já haviam aberto o serviço de habilitação, e 90 já concluíram todo o processo e estavam com a CNH na mão.

Caso haja vagas remanescentes, será publicada segunda chamada em 15 de setembro, seguindo a ordem de sorteio do cadastro de reserva.

Para não prejudicar candidatos das categorias C, D e E, que devem fazer o toxicológico, o DetranRS vai considerar a requisição para o exame na Central de Serviços ou presencialmente no CFC como o início do processo de habilitação (abertura do Renach).

Entrega da documentação

Além das condições e documentos necessários para a abertura do processo de habilitação (Renach), o candidato deverá apresentar comprovante ou declaração de que, à época da abertura do serviço, estava domiciliado no Estado por no mínimo dois anos.

Também deve declarar responsabilidade sobre as informações prestadas e de que conhece e aceita todas as condições de participação no Programa CNH Social.

Isenção de taxas

As pessoas beneficiadas pelo programa estarão isentas do pagamento de todas as taxas para os serviços de habilitação, dos exames médicos e psicológicos, do curso teórico-técnico, curso prático de direção, exames teórico e prático, além do exame toxicológico.

Dúvidas e outras informações 

Para quaisquer dúvidas e outras informações, os candidatos podem contatar o DetranRS pelos canais de atendimento:

– Disque-Detran (0800-905-5555)

– WhatsApp (800-905-5555)

– chat online no site do DetranRS

Atendimentos presenciais em unidades do TudoFácil.

Os Centros de Formação de Condutores credenciados também estão aptos a prestar informações e esclarecer dúvidas.

Documentação necessária para contemplados na CNH Social 2025:

– comprovante ou declaração de que está domiciliado no Estado de Rio Grande do Sul há no mínimo dois anos;

– declaração de responsabilidade sobre as informações prestadas, de que conhece e aceita todas as condições de participação do Programa CNH Social (modelo no edital).

