Brigada Militar prende em flagrante autor de tentativa de furto em Tenente Portela

Na noite de ontem 31 de Agosto, por volta das 22h30, a Brigada Militar de Tenente Portela foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de furto em um estabelecimento comercial localizado na Rua Santos Dumont.
De acordo com informações, indivíduos tentavam arrombar a porta frontal do local quando a guarnição chegou rapidamente e flagrou a ação. Um dos suspeitos foi detido e preso em flagrante delito.
O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais e, posteriormente, conduzido ao Presídio de Três Passos, onde permanece à disposição da Justiça.
Graças à pronta intervenção da Brigada Militar, a ação criminosa foi contida a tempo e nada chegou a ser levado do estabelecimento. A atuação eficiente da guarnição evitou prejuízos ao comerciante e reforça a importância do trabalho ostensivo na segurança da comunidade
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp