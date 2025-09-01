Segunda, 01 de Setembro de 2025
Brigada Militar prende em flagrante autor de tentativa de furto em Tenente Portela

Ação rápida da Brigada Militar resulta na prisão de suspeito durante arrombamento na Rua Santos Dumont

Por: Marcelino Antunes Fonte: Brigada Militar
01/09/2025 às 11h27
Na noite de ontem 31 de Agosto, por volta das 22h30, a Brigada Militar de Tenente Portela foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de furto em um estabelecimento comercial localizado na Rua Santos Dumont.

De acordo com informações, indivíduos tentavam arrombar a porta frontal do local quando a guarnição chegou rapidamente e flagrou a ação. Um dos suspeitos foi detido e preso em flagrante delito.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais e, posteriormente, conduzido ao Presídio de Três Passos, onde permanece à disposição da Justiça.

Graças à pronta intervenção da Brigada Militar, a ação criminosa foi contida a tempo e nada chegou a ser levado do estabelecimento. A atuação eficiente da guarnição evitou prejuízos ao comerciante e reforça a importância do trabalho ostensivo na segurança da comunidade

 

(Foto: Divulgação / Polícia Militar / ND)
