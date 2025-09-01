Segunda, 01 de Setembro de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Homem ateia fogo na casa da ex-esposa com três crianças dentro em SC

Suspeito não aceitava o fim do relacionamento e já tinha medida protetiva contra ele

Por: Marcelino Antunes Fonte: ND Mais
01/09/2025 às 11h12
Homem ateia fogo na casa da ex-esposa com três crianças dentro em SC
(Foto: Divulgação / Polícia Militar / ND)

Um homem foi preso em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, após atear fogo na casa da ex-esposa, onde tinha três crianças dormindo. O fato ocorreu por volta das 5h30, no bairro Estrada Nova, neste domingo (31).

Os vizinhos acionaram a Polícia Militar ao perceberem o incêndio e alertaram que havia pessoas dentro da residência. No local, os policiais constataram o incêndio, mas já não havia ninguém na casa. A guarnição acionou os bombeiros para conter as chamas.
Testemunhas contaram à PM que o suspeito era o ex-marido que não aceitava o fim do relacionamento.

A polícia fez contato com a mãe, que no momento estava no trabalho e havia deixado os filhos menores com o irmão de 18 anos. O irmão alegou que precisou sair por um instante, mas avisou o avô que mora ao e foi quem, segundo a PM, retirou as crianças do local.
A mãe ainda afirmou a PM ter medida protetiva contra o homem, que tem outros registros policiais como estupro de vulnerável contra uma criança de 13 anos.

Prisão

Após o crime, o homem fugiu de bicicleta em direção ao bairro Rau, onde foi localizado. O morador da residência onde ele se escondia confirmou ter dado abrigo, mas disse não saber do ocorrido.

A PM realizou a abordagem, mas o suspeito resistiu e apresentava sinais de embriaguez. Ele foi contido e levado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Segurança Pública Há 5 horas

Brigada Militar prende em flagrante autor de tentativa de furto em Tenente Portela

Ação rápida da Brigada Militar resulta na prisão de suspeito durante arrombamento na Rua Santos Dumont

 (Foto: Reprodução)
Segurança Pública Há 5 horas

Perseguição policial termina em capotamento e prisão em Iraí

Condutor desobedeceu ordem de parada da Brigada Militar e protagonizou perseguição pelas ruas de Iraí e BR-386

 (Foto: 39º BPM)
Prisão Há 6 horas

Homem é preso por porte ilegal de arma em Palmeira das Missões

Meliante tentou fugir para um bar, mas foi localizado com arma, munições e coldre.

 (Foto: Reprodução)
Acidente Fatal Há 7 horas

Motociclista morre após 22 dias internado em UTI

Luís Machado colidiu contra um poste sem sinalização em Miraguaí enquanto seguia para o trabalho.

 (Foto: Reprodução)
Violência Familiar Há 7 horas

Filho é preso após tentar matar o próprio pai em Ametista do Sul

Suspeito foi encontrado em garimpo e encaminhado ao presídio.

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 27°
23° Sensação
3.37 km/h Vento
58% Umidade
20% (0.1mm) Chance chuva
06h48 Nascer do sol
18h21 Pôr do sol
Terça
29° 15°
Quarta
26° 18°
Quinta
18° 11°
Sexta
10°
Sábado
17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 2 minutos

Plataforma de gestão pública de esportes amplia ecossistema com três novidades
Câmara Há 2 minutos

Comissão aprova incentivo fiscal para academias que reservarem vagas a idosos de baixa renda
Câmara Há 16 minutos

Comissão vota medida provisória do setor elétrico nesta terça
Câmara Há 16 minutos

Comissão aprova regime prioritário para instalação de antenas em áreas rurais e vulneráveis
Câmara Há 16 minutos

Comissão de Educação discute quitação de parcelas do Fies para estudantes adimplentes

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 +0,22%
Euro
R$ 6,37 +0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 630,312,67 +1,23%
Ibovespa
141,026,55 pts -0.28%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6814 (30/08/25)
12
36
38
42
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2816 (29/08/25)
08
13
14
21
26
28
31
34
43
44
50
52
54
64
73
74
78
84
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2853 (29/08/25)
04
05
10
13
38
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias