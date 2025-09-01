Homem ateia fogo na casa da ex-esposa com três crianças dentro em SC

Um homem foi preso em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, após atear fogo na casa da ex-esposa, onde tinha três crianças dormindo. O fato ocorreu por volta das 5h30, no bairro Estrada Nova, neste domingo (31).

Os vizinhos acionaram a Polícia Militar ao perceberem o incêndio e alertaram que havia pessoas dentro da residência. No local, os policiais constataram o incêndio, mas já não havia ninguém na casa. A guarnição acionou os bombeiros para conter as chamas.

Testemunhas contaram à PM que o suspeito era o ex-marido que não aceitava o fim do relacionamento.

A polícia fez contato com a mãe, que no momento estava no trabalho e havia deixado os filhos menores com o irmão de 18 anos. O irmão alegou que precisou sair por um instante, mas avisou o avô que mora ao e foi quem, segundo a PM, retirou as crianças do local.

A mãe ainda afirmou a PM ter medida protetiva contra o homem, que tem outros registros policiais como estupro de vulnerável contra uma criança de 13 anos.

Prisão

Após o crime, o homem fugiu de bicicleta em direção ao bairro Rau, onde foi localizado. O morador da residência onde ele se escondia confirmou ter dado abrigo, mas disse não saber do ocorrido.

A PM realizou a abordagem, mas o suspeito resistiu e apresentava sinais de embriaguez. Ele foi contido e levado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

