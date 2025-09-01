Perseguição policial termina em capotamento e prisão em Iraí

Um motorista que desobedeceu a ordem de parada da Brigada Militar de Iraí foi preso na noite de domingo, 31 de agosto, após uma perseguição que terminou em capotamento.

A fuga começou nas ruas de Iraí e se estendeu pela BR-386, em direção a Frederico Westphalen. Durante o trajeto, o condutor fez diversas manobras perigosas, como ultrapassagens irregulares e o uso da contramão. Ele então retornou para Iraí, ainda sendo perseguido pelos policiais.

A perseguição só terminou perto do trevo de acesso à cidade, quando o motorista perdeu o controle do veículo e capotou. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Frederico Westphalen. Não houve feridos no incidente.

