Homem é preso por porte ilegal de arma em Palmeira das Missões

Meliante tentou fugir para um bar, mas foi localizado com arma, munições e coldre.

Por: Marcelino Antunes Fonte: 39º BPM
01/09/2025 às 10h37
(Foto: 39º BPM)

Na madrugada deste domingo (31/08), a Brigada Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo em Palmeira das Missões.

A ação começou após uma denúncia ao 190 sobre disparos em via pública. Conforme testemunhas, o motorista de um carro prata teria atirado contra o veículo da vítima e, em seguida, voltado armado, fazendo ameaças às pessoas que estavam no local.

Quando percebeu a chegada da viatura, o suspeito correu para dentro de um bar, mas acabou sendo abordado pelos policiais. Com ele, foram encontrados uma pistola/garrucha calibre .22, sete munições e um coldre.

O homem foi levado para a Delegacia de Polícia e, depois, encaminhado ao Presídio Estadual de Palmeira das Missões.

 

