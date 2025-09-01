Segunda, 01 de Setembro de 2025
Tenente Portela, RS
Motociclista morre após 22 dias internado em UTI

Luís Machado colidiu contra um poste sem sinalização em Miraguaí enquanto seguia para o trabalho.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Líder – A serviço da comunidade.
01/09/2025 às 09h44
Motociclista morre após 22 dias internado em UTI
(Foto: Reprodução)

Na manhã de sábado, 9 de agosto, por volta das 6h, o motociclista Luís Machado ficou gravemente ferido após colidir contra um poste na Avenida Ijuí, no centro de Miraguaí.

Ele estava se deslocando para o trabalho quando ocorreu o acidente. O local encontrava-se sem sinalização, situação causada após um caminhão ter atingido o mesmo ainda antes da meia-noite.

Luís foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Ele estava desacordado no momento do atendimento e permaneceu internado na UTI por 22 dias.

Infelizmente, após lutar pela vida, o motociclista faleceu no dia 31 de agosto.

 

