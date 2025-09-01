Motociclista morre após 22 dias internado em UTI

Na manhã de sábado, 9 de agosto, por volta das 6h, o motociclista Luís Machado ficou gravemente ferido após colidir contra um poste na Avenida Ijuí, no centro de Miraguaí.
Ele estava se deslocando para o trabalho quando ocorreu o acidente. O local encontrava-se sem sinalização, situação causada após um caminhão ter atingido o mesmo ainda antes da meia-noite.
Luís foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Ele estava desacordado no momento do atendimento e permaneceu internado na UTI por 22 dias.
Infelizmente, após lutar pela vida, o motociclista faleceu no dia 31 de agosto.
