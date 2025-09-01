Segunda, 01 de Setembro de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Filho é preso após tentar matar o próprio pai em Ametista do Sul

Suspeito foi encontrado em garimpo e encaminhado ao presídio.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Sidi Farias / Jornalismo RP
01/09/2025 às 09h05
Filho é preso após tentar matar o próprio pai em Ametista do Sul
(Foto: Reprodução)

A manhã deste sábado (30) foi marcada por um crime grave em Ametista do Sul. Um homem foi preso em flagrante após tentar matar o próprio pai com golpes de objeto cortante dentro da residência da vítima.

Segundo a Polícia Civil, a Brigada Militar foi acionada quando o homem ferido deu entrada no hospital local com um corte profundo no pescoço. O atendimento rápido foi decisivo para salvar a vida da vítima.

Após buscas intensas, o suspeito — filho da vítima — foi localizado em um garimpo do município e conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Frederico Westphalen. A prisão em flagrante foi decretada pela autoridade policial de plantão.

O homem, que já possui antecedentes criminais, foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil de Ametista do Sul seguirá com as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: 39º BPM)
Prisão Há 14 minutos

Homem é preso por porte ilegal de arma em Palmeira das Missões

Meliante tentou fugir para um bar, mas foi localizado com arma, munições e coldre.

 (Foto: Reprodução)
Acidente Fatal Há 1 hora

Motociclista morre após 22 dias internado em UTI

Luís Machado colidiu contra um poste sem sinalização em Miraguaí enquanto seguia para o trabalho.

 Levantamento aponta que a pirataria de sementes de soja gera perdas anuais de R$ 10 bilhões no Brasil (Foto: Divulgação | Polícia Civil)
14 municípios Há 2 dias

Região Noroeste é alvo de operação que apreendeu sementes pirateadas

Ação foi realizada em 14 municípios na sexta-feira (29/8)

 (Foto: Portela Online)
Prisão Há 3 dias

Brigada Militar prende suspeito de furto de motocicleta em Tenente Portela

Prisão ocorreu no Centro da cidade; veículo foi recuperado e segundo envolvido segue foragido

 (Foto: Redes Sociais)
Trânsito Há 4 dias

Capotamento de veículo mobiliza Corpo de Bombeiros em Horizontina

Veículo ficou sobre a pista e exigiu atenção dos motoristas; causas do acidente não foram informadas

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 27°
21° Sensação
3.72 km/h Vento
63% Umidade
20% (0.1mm) Chance chuva
06h48 Nascer do sol
18h21 Pôr do sol
Terça
29° 15°
Quarta
26° 18°
Quinta
18° 11°
Sexta
10°
Sábado
17°
Últimas notícias
Prisão Há 6 minutos

Homem é preso por porte ilegal de arma em Palmeira das Missões
Câmara Há 14 minutos

Comissão de Trabalho aprova licença de cinco dias para acompanhante de mãe solo
Câmara Há 14 minutos

Comissão discute ações contra infiltração do crime organizado na economia
Justiça Há 14 minutos

STF tem segurança reforçada para julgamento de trama golpista
Economia Há 14 minutos

Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,85%

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 -0,08%
Euro
R$ 6,36 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 628,623,63 +1,26%
Ibovespa
141,490,72 pts 0.05%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6814 (30/08/25)
12
36
38
42
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2816 (29/08/25)
08
13
14
21
26
28
31
34
43
44
50
52
54
64
73
74
78
84
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2853 (29/08/25)
04
05
10
13
38
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias