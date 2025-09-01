Filho é preso após tentar matar o próprio pai em Ametista do Sul

A manhã deste sábado (30) foi marcada por um crime grave em Ametista do Sul. Um homem foi preso em flagrante após tentar matar o próprio pai com golpes de objeto cortante dentro da residência da vítima.

Segundo a Polícia Civil, a Brigada Militar foi acionada quando o homem ferido deu entrada no hospital local com um corte profundo no pescoço. O atendimento rápido foi decisivo para salvar a vida da vítima.

Após buscas intensas, o suspeito — filho da vítima — foi localizado em um garimpo do município e conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Frederico Westphalen. A prisão em flagrante foi decretada pela autoridade policial de plantão.

O homem, que já possui antecedentes criminais, foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil de Ametista do Sul seguirá com as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.