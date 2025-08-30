Sábado, 30 de Agosto de 2025
15°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Região Noroeste é alvo de operação que apreendeu sementes pirateadas

Ação foi realizada em 14 municípios na sexta-feira (29/8)

Por: Editoria Local Fonte: G1-RS
30/08/2025 às 14h58
Região Noroeste é alvo de operação que apreendeu sementes pirateadas
Levantamento aponta que a pirataria de sementes de soja gera perdas anuais de R$ 10 bilhões no Brasil (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

Uma operação conjunta da Polícia Civil, Ministério da Agricultura e Secretaria Estadual da Agricultura (SEAPI) apreendeu mais de três mil toneladas de sementes piratas no Rio Grande do Sul. A ação, batizada de Semente Segura Dois, foi realizada em 14 municípios na sexta-feira (29/8), principalmente nas regiões Norte e Noroeste do Estado, e resultou em um prejuízo estimado de R$ 35 milhões para os envolvidos.

Segundo a Polícia Civil, o Rio Grande do Sul é o Estado que mais utiliza e fornece sementes falsificadas no Brasil.

As chamadas “sementes piratas” ou “ilegais” são aquelas produzidas fora das normas do Sistema Nacional de Sementes e Mudas (SNSM), sem qualquer tipo de controle genético ou sanitário, e que violam os direitos de propriedade intelectual relacionados às tecnologias utilizadas.

Essa foi a maior ação já realizada no Brasil contra o comércio ilegal de sementes e insumos utilizados na agricultura, de acordo com a Croplife Brasil – entidade que reúne empresas de defensivos, sementes, biotecnologia e bioinsumos.

As investigações apontam que há duas formas principais de pirataria de sementes:

- Troca da semente pelo grão que a planta produz;

- Uso de sementes geneticamente modificadas sem o pagamento dos direitos de quem desenvolveu a tecnologia.

Ao adquirir esse tipo de produto, o produtor não sabe exatamente o que está colocando na lavoura, desconhecendo o tipo de tratamento realizado e os processos de limpeza aplicados. Isso pode resultar na introdução de pragas que não ocorrem na região ou na intensificação de pragas já existentes, comprometendo ainda mais as plantações.

De acordo com Ricardo Felicetti, diretor do Departamento de Defesa Vegetal da SEAPI, o uso de grãos na forma de sementes vindos do Uruguai e da Argentina representa um risco elevado para a agricultura nacional. Ele explicou que esse tipo de prática pode facilitar o ingresso de pragas, incluindo plantas daninhas tolerantes a herbicidas, o que gera grandes problemas para o manejo e o controle nas lavouras.

Crime organizado e prejuízo ao produtor:

Mais de 100 agentes participaram da operação, cumprindo mandados de busca e apreensão em empresas e propriedades rurais. Além das sementes, uma empresa foi multada por operar uma aeronave de pulverização avaliada em R$ 1,5 milhão, sem registro no Ministério da Agricultura.

Ricardo Felicetti destaca que o problema vai além da falsificação. — Sementes piratas incorrem em falsificações e aí se está se tratando de um crime que traz grandes prejuízos aos cofres públicos e muitas vezes ligados ao crime organizado — comenta.

RS como epicentro da pirataria:

O delegado Heleno dos Santos reforça que o Estado é o principal polo da falsificação no país. — O RS é o Estado que mais trabalha com semente pirata e pirateia e falsifica sementes no Brasil. Inclusive, temos investigações já passadas que mostram que muitas sementes que são pirateadas ou falsificadas vão daqui do RS para outros estados — afirma.

Um levantamento da Croplife Brasil, feito em parceria com a consultoria Céleres, aponta que a pirataria de sementes de soja gera perdas anuais de R$ 10 bilhões no Brasil, afetando cerca de 11% da área cultivada com a cultura. Só no Rio Grande do Sul, o prejuízo estimado chega a R$ 1,1 bilhão por ano.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Portela Online)
Prisão Há 1 dia

Brigada Militar prende suspeito de furto de motocicleta em Tenente Portela

Prisão ocorreu no Centro da cidade; veículo foi recuperado e segundo envolvido segue foragido

 (Foto: Redes Sociais)
Trânsito Há 2 dias

Capotamento de veículo mobiliza Corpo de Bombeiros em Horizontina

Veículo ficou sobre a pista e exigiu atenção dos motoristas; causas do acidente não foram informadas

(Foto: Divulgação / Receita Federal)
Controle do PCC Há 2 dias

PCC controla ao menos 40 fundos de investimentos com patrimônio superior a R$ 30 bilhões e opera na Faria Lima, revela Receita Federal

Receita Federal estima que a facção tenha movimentado R$ 52 bilhões por meio de mil postos de combustíveis distribuídos em 10 estados entre 2020 e 2024

 (Foto: Reprodução)
BR-386 Há 2 dias

Painel instalado em Seberi é informativo e não fiscaliza velocidade, diz DNIT

Estrutura no km 49 da rodovia servirá para alertas e orientações em tempo real aos condutores

(Foto: MB Notícias)
Incêndio Há 2 dias

Incêndio consome residência no interior de Três Passos

Fogo consumiu residência no início da tarde de quarta-feira (27); causas ainda são desconhecidas e ninguém se feriu

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 26°
27° Sensação
3.65 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h50 Nascer do sol
18h21 Pôr do sol
Domingo
25° 15°
Segunda
23° 16°
Terça
28° 16°
Quarta
26° 16°
Quinta
27° 17°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 18 minutos

Condenação da Volks por trabalho escravo é histórica, diz procurador
14 municípios Há 1 hora

Região Noroeste é alvo de operação que apreendeu sementes pirateadas
Em Crissiumal Há 1 hora

Primeiro finalista da Copa das Regiões será conhecido neste sábado
Proposição Há 1 hora

Vereador defende fabricação de uniformes para alunos da rede municipal de Coronel Bicaco
Saúde Há 2 horas

Teste do olhinho deve ser repetido três vezes ao ano até os 3 anos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,17%
Euro
R$ 6,35 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 625,211,17 +0,80%
Ibovespa
141,422,27 pts 0.26%
Mega-Sena
Concurso 2907 (28/08/25)
30
33
42
44
52
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6813 (29/08/25)
02
14
38
39
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2816 (29/08/25)
08
13
14
21
26
28
31
34
43
44
50
52
54
64
73
74
78
84
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2853 (29/08/25)
04
05
10
13
38
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias