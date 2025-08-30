Sábado, 30 de Agosto de 2025
15°C 26°C
Tenente Portela, RS
Concurso 2.908 da Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 8 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h deste sábado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/08/2025 às 08h23
© Marcello Casal JrAgência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.908 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo .

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 8 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

“Precisamos definir que tipo de desenvolvimento queremos para contemplar todos os cidadãos”, disse Carlos Gomes -Foto: Jorge Fuentes/Ascom Sehab
Habitação Há 9 horas

Conferência Estadual das Cidades começa em Porto Alegre com participação de 300 delegados

Desde a tarde desta sexta-feira (29/8), o Hotel Continental em Porto Alegre, recebe a sexta edição da Conferência Estadual das Cidades do Rio Grand...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 13 horas

Rio terá final de semana com tempo instável e céu nublado

Previsão para esta noite é de céu nublado com pancadas de chuva

 Intervenções na escola incluem recuperação da estrutura atual e construção de novos espaços -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Obras Há 13 horas

Gabriel Souza vistoria obra da escola Margarida Pardelhas, em Cruz Alta

Cumprindo uma extensa agenda em Cruz Alta nesta sexta-feira (29/8), o vice-governador Gabriel Souza vistoriou as obras de recuperação e ampliação d...

 -
Desenvolvimento Há 13 horas

Secretaria de Desenvolvimento Econômico participa de missão internacional à China para fortalecer setor coureiro-calçadista

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) vai participar da Missão China 2025, que ocorre entre os dias 1 e ...
Geral Há 14 horas

Homem é condenado a 25 anos por feminicídio de ex-companheira trans

Marlon atraiu Amanda para um terreno e a matou com facadas

Tenente Portela, RS
17°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 26°
17° Sensação
3.38 km/h Vento
84% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h50 Nascer do sol
18h21 Pôr do sol
Domingo
25° 15°
Segunda
23° 16°
Terça
28° 16°
Quarta
26° 16°
Quinta
27° 17°
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,17%
Euro
R$ 6,35 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 623,922,11 +0,59%
Ibovespa
141,422,27 pts 0.26%
Mega-Sena
Concurso 2907 (28/08/25)
30
33
42
44
52
56
Quina
Concurso 6813 (29/08/25)
02
14
38
39
52
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Lotomania
Concurso 2816 (29/08/25)
08
13
14
21
26
28
31
34
43
44
50
52
54
64
73
74
78
84
90
91
Duplasena
Concurso 2853 (29/08/25)
04
05
10
13
38
46
