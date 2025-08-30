Sábado, 30 de Agosto de 2025
15°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Conferência Estadual das Cidades começa em Porto Alegre com participação de 300 delegados

Desde a tarde desta sexta-feira (29/8), o Hotel Continental em Porto Alegre, recebe a sexta edição da Conferência Estadual das Cidades do Rio Grand...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/08/2025 às 00h07
Conferência Estadual das Cidades começa em Porto Alegre com participação de 300 delegados
“Precisamos definir que tipo de desenvolvimento queremos para contemplar todos os cidadãos”, disse Carlos Gomes -Foto: Jorge Fuentes/Ascom Sehab

Desde a tarde desta sexta-feira (29/8), o Hotel Continental em Porto Alegre, recebe a sexta edição da Conferência Estadual das Cidades do Rio Grande do Sul, reunindo delegados, observadores, pesquisadores, gestores e membros da sociedade civil organizada. O evento tem como objetivo debater a realidade das cidades gaúchas e promover o diálogo entre autoridades e gestores públicos dos três níveis federativos, com os diversos segmentos da sociedade, em torno de temas relacionados à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano.

O tema da Conferência 2025 é “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”. No Rio Grande do Sul, a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab) é o órgão responsável pela orientação para o planejamento da conferência estadual, bem como pela presidência do Conselho Estadual das Cidades (ConCidades RS). A vice-presidência é da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur). No encontro, serão eleitos os novos membros do ConCidades RS.

Cerimônia de abertura

Na cerimônia de abertura, com representação de todos os entes envolvidos e autoridades das três esferas de poder público, o titular da Sehab e presidente do ConCidades RS, Carlos Gomes, agradeceu a parceria dos movimentos sociais, o que permitiu a organização da conferência em curto prazo. “Precisamos ter como resultado desse encontro o melhor relatório para contribuir com o Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano. Precisamos definir que tipo de desenvolvimento queremos para contemplar todos os cidadãos, sem discriminação de classe social, com segurança habitacional e cidades resilientes e inclusivas”, afirmou.

Encontros estaduais buscam debater temas como mobilidade urbana, habitação, saneamento e sustentabilidade -Foto: Gabriel Dias/Ascom Sehab
Encontros estaduais buscam debater temas como mobilidade urbana, habitação, saneamento e sustentabilidade -Foto: Gabriel Dias/Ascom Sehab

A representante do Ministério das Cidades e assessora de Participação Social e Diversidades, Marilda Coehn, destacou a importância da escuta dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada para a elaboração das políticas nacionais para o desenvolvimento das cidades brasileiras.

A prefeitura de Porto Alegre, primeiro município a realizar a Conferência Municipal das Cidades, foi representada pelo secretário de Governança Cidadã e Desenvolvimento Rural de Porto Alegre, Cássio Trogildo, que agradeceu o fato de a capital ter sido escolhida como sede do encontro estadual. "A 6ª Conferência Estadual das Cidades é a consolidação desse processo que começou com as conferências dos municípios. Trata-se de um importante momento para que saiam propostas para a Conferência Nacional, onde, ao fim desse processo, elas sejam encaminhadas para que virem políticas públicas para melhor atender à população do Brasil como um todo", reforçou.

Evento segue até domingo (31)

O evento vai até domingo (31/8), com mesas de debates, painéis, grupos de discussão e plenária. Do encontro sairá um relatório final contendo as propostas aprovadas e a lista dos delegados eleitos, que são representantes das entidades estaduais com direito a voz e voto na etapa nacional, prevista para outubro, em Brasília.

Mais informações, regulamento e regimento estão disponíveis no site da Sehab, na aba ConCidades .

Conferência das Cidades

Convocada pelo governo federal, por meio do Ministério das Cidades, a Conferência Nacional das Cidades estabelece a obrigatoriedade da realização de etapas municipais e estaduais em todo o país. Estas etapas vão sugerir as diretrizes da nova Política Nacional de Desenvolvimento Urbano.
Os encontros estaduais buscam debater mobilidade urbana, habitação, saneamento, sustentabilidade e governança democrática das cidades brasileiras.

Conselho das Cidades RS

O ConCidades RS é integrado por 24 membros paritários, representantes de órgãos e entidades públicas e privadas. Tem como finalidade propor e deliberar sobre diretrizes para a formulação e a implementação da política estadual de habitação urbana e rural digna, segura e sustentável, no âmbito do desenvolvimento das cidades, bem como acompanhar e avaliar a sua execução.

Texto: Liandro Lindner/Ascom Sehab
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Rio terá final de semana com tempo instável e céu nublado

Previsão para esta noite é de céu nublado com pancadas de chuva

 Intervenções na escola incluem recuperação da estrutura atual e construção de novos espaços -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Obras Há 5 horas

Gabriel Souza vistoria obra da escola Margarida Pardelhas, em Cruz Alta

Cumprindo uma extensa agenda em Cruz Alta nesta sexta-feira (29/8), o vice-governador Gabriel Souza vistoriou as obras de recuperação e ampliação d...

 -
Desenvolvimento Há 5 horas

Secretaria de Desenvolvimento Econômico participa de missão internacional à China para fortalecer setor coureiro-calçadista

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) vai participar da Missão China 2025, que ocorre entre os dias 1 e ...
Geral Há 5 horas

Homem é condenado a 25 anos por feminicídio de ex-companheira trans

Marlon atraiu Amanda para um terreno e a matou com facadas

 Vice-governador deu destaque à ampliação da ERS-342 – obra esperada há décadas pela população de Cruz Alta e região -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Vice-governador Há 6 horas

Em Cruz Alta, Gabriel Souza destaca investimentos do Estado em infraestrutura e logística para a região

O vice-governador Gabriel Souza foi o convidado da reunião-almoço Tá na Hora, promovida pela Associação Comercial e Industrial (ACI) de Cruz Alta n...

Tenente Portela, RS
17°
Parcialmente nublado
Mín. 15° Máx. 26°
17° Sensação
2.04 km/h Vento
93% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h50 Nascer do sol
18h21 Pôr do sol
Domingo
25° 15°
Segunda
23° 16°
Terça
28° 16°
Quarta
26° 16°
Quinta
27° 17°
Últimas notícias
Habitação Há 42 minutos

Conferência Estadual das Cidades começa em Porto Alegre com participação de 300 delegados
Economia Há 42 minutos

Orçamento de 2026 reserva R$ 40,8 bi para emendas parlamentares
Justiça Há 42 minutos

STF mantém prisão do ex-jogador Robinho
Esportes Há 3 horas

Duplas de Bia Haddad e Fernando Romboli avançam de fase no US Open
Política Há 3 horas

Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,17%
Euro
R$ 6,35 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 622,753,08 +0,40%
Ibovespa
141,422,27 pts 0.26%
Mega-Sena
Concurso 2907 (28/08/25)
30
33
42
44
52
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6813 (29/08/25)
02
14
38
39
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2816 (29/08/25)
08
13
14
21
26
28
31
34
43
44
50
52
54
64
73
74
78
84
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2853 (29/08/25)
04
05
10
13
38
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias