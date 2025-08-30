Sábado, 30 de Agosto de 2025
15°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

STF mantém prisão do ex-jogador Robinho

Ele está preso no Brasil desde março do ano passado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/08/2025 às 00h07

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta sexta-feira (29) manter a prisão do ex-jogador de futebol Robinho . O ex-atleta está preso no Brasil desde março do ano passado.

Robinho cumpre condenação de nove anos de prisão pelo envolvimento no estupro de uma mulher, ocorrido dentro de uma boate de Milão, na Itália, em 2013.

Com placar de 10 votos a 1, a maioria dos ministros da Corte se manifestou pela manutenção da prisão.

O julgamento virtual do caso começou na semana passada e foi encerrado nesta sexta-feira (29).

O STF julgou um recurso da defesa contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) , que homologou a sentença da Justiça italiana e determinou a prisão imediata do ex-atleta, em março de 2024.

Os votos favoráveis à manutenção da prisão foram proferidos pelos ministros Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, André Mendonça, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Flávio Dino, Luís Roberto Barroso e Nunes Marques.

O único voto a favor da concessão de liberdade ao ex-jogador foi proferido por Gilmar Mendes. No entendimento do ministro, a prisão de Robinho só poderia ser executada no Brasil após o fim da possibilidade de recursos contra a decisão do STJ.

Robinho está preso no complexo penitenciário de Tremembé, em São Paulo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 5 horas

Bruno Henrique desiste de tentar anular investigação sobre bets

Justiça apura se atleta forçou cartão amarelo para beneficiar parentes

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 5 horas

Moraes suspende uso de tornozeleira pelo senador Marcos do Val

Relaxamento da medida cautelar atendeu a recurso do Senado
Justiça Há 6 horas

Moraes pede parecer da PGR sobre pedido para soltar Braga Netto

Militar está preso por obstruir investigação sobre tentativa de golpe
Justiça Há 8 horas

Mais de 3,3 mil pessoas querem acompanhar julgamento de Bolsonaro

STF somente concederá passe para 1.200 interessados

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 10 horas

PGR é contra a presença de agentes da PF dentro da casa de Bolsonaro

Parecer foi enviado ao STF pelo procurador-geral Paulo Gonet

Tenente Portela, RS
17°
Parcialmente nublado
Mín. 15° Máx. 26°
17° Sensação
2.04 km/h Vento
93% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h50 Nascer do sol
18h21 Pôr do sol
Domingo
25° 15°
Segunda
23° 16°
Terça
28° 16°
Quarta
26° 16°
Quinta
27° 17°
Últimas notícias
Habitação Há 42 minutos

Conferência Estadual das Cidades começa em Porto Alegre com participação de 300 delegados
Economia Há 42 minutos

Orçamento de 2026 reserva R$ 40,8 bi para emendas parlamentares
Justiça Há 42 minutos

STF mantém prisão do ex-jogador Robinho
Esportes Há 3 horas

Duplas de Bia Haddad e Fernando Romboli avançam de fase no US Open
Política Há 3 horas

Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,17%
Euro
R$ 6,35 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 622,753,08 +0,40%
Ibovespa
141,422,27 pts 0.26%
Mega-Sena
Concurso 2907 (28/08/25)
30
33
42
44
52
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6813 (29/08/25)
02
14
38
39
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2816 (29/08/25)
08
13
14
21
26
28
31
34
43
44
50
52
54
64
73
74
78
84
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2853 (29/08/25)
04
05
10
13
38
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias