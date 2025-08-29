Sexta, 29 de Agosto de 2025
Rio terá final de semana com tempo instável e céu nublado

Previsão para esta noite é de céu nublado com pancadas de chuva

29/08/2025 às 20h52
A previsão do tempo para a noite desta sexta-feira (29) no Rio de Janeiro , segundo o Sistema Alerta Rio, é de céu nublado com pancadas de chuva moderadas a ocasionalmente fortes , acompanhadas de raios e ventos, que variam de fracos a moderados, em função de áreas de instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera.

Para este sábado (30) , áreas de instabilidade atmosférica manterão o tempo instável na cidade até o período da madrugada. O céu estará nublado, passando a parcialmente nublado no período da tarde. Há previsão de chuva fraca a moderada durante a manhã. Os ventos estarão fracos a moderados.

Entre o domingo (31) e a terça-feira (2) , ventos úmidos vindos do oceano influenciarão o tempo na cidade do Rio de Janeiro.

A nebulosidade será variada, mas sem previsão de chuva. Os ventos estarão moderados a ocasionalmente fortes no início da semana.

Intervenções na escola incluem recuperação da estrutura atual e construção de novos espaços
Obras

Gabriel Souza vistoria obra da escola Margarida Pardelhas, em Cruz Alta

Cumprindo uma extensa agenda em Cruz Alta nesta sexta-feira (29/8), o vice-governador Gabriel Souza vistoriou as obras de recuperação e ampliação d...

 -
Desenvolvimento

Secretaria de Desenvolvimento Econômico participa de missão internacional à China para fortalecer setor coureiro-calçadista

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) vai participar da Missão China 2025, que ocorre entre os dias 1 e ...
Geral

Homem é condenado a 25 anos por feminicídio de ex-companheira trans

Marlon atraiu Amanda para um terreno e a matou com facadas

 Vice-governador deu destaque à ampliação da ERS-342 – obra esperada há décadas pela população de Cruz Alta e região
Vice-governador

Em Cruz Alta, Gabriel Souza destaca investimentos do Estado em infraestrutura e logística para a região

O vice-governador Gabriel Souza foi o convidado da reunião-almoço Tá na Hora, promovida pela Associação Comercial e Industrial (ACI) de Cruz Alta n...

 -
Segurança Pública

Segurança Pública fará ações ostensivas e de prevenção na Expointer 2025

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) estará na 48ª Expointer com ações ostensivas e preventivas, atividades diversas e espaços de atendimento ao...

