Gabriel Souza vistoria obra da escola Margarida Pardelhas, em Cruz Alta

Cumprindo uma extensa agenda em Cruz Alta nesta sexta-feira (29/8), o vice-governador Gabriel Souza vistoriou as obras de recuperação e ampliação das instalações da Escola Estadual de Educação Básica (EEEB) Margarida Pardelhas, que recebeu R$ 21,5 milhões do governo do Estado. A secretária-adjunta de Obras Públicas, Zilá Breitenbach, também acompanhou a visita.

O vice-governador destacou os aportes que a educação gaúcha vem recebendo nos últimos anos, incluindo obras em escolas. “Já estamos investindo mais de R$ 18 milhões na nova Margarida Pardelhas e, na próxima semana, vamos assinar um aditivo para ampliar os recursos e acelerar o andamento desta obra que é tão importante e esperada pela comunidade escolar”, ressaltou o vice-governador. “Com o aditivo, o investimento, que era de R$ 18,6 milhões, aumentará para R$ 21,5 milhões”, complementou Gabriel.

A escola, que é uma das mais tradicionais de Cruz Alta, está passando por uma mudança completa, que era esperada há mais de dez anos. “A educação também é feita de tijolo e cimento. Aqui, em meio à obra que faz renascer a Margarida Pardelhas, nós vemos o comprometimento deste governo com o ensino gaúcho, garantindo a infraestrutura de qualidade que alunos e professores precisam para estudar. Ampliar e renovar esta escola é uma demonstração de que o nosso Estado novamente pode investir na melhoria da vida de sua gente”, afirma Zilá.

Após finalização das obras de reforma e ampliação, a instituição irá atender a 2 mil alunos -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Nova estrutura da Margarida Pardelhas

As intervenções na escola Margarida Pardelhas abrangem mais de 8 mil m²: 6,4 mil m² da recuperação da estrutura atual e 1,6 mil m² da construção de novos espaços, como salas de aula, sala para administração, biblioteca, laboratório, sanitários, refeitório, áreas de serviços e quadra coberta, entre outras melhorias. Após finalização das obras de reforma e ampliação, a instituição irá atender a 2 mil alunos.

“Essa é uma escola moderna, com novas salas de aula, laboratórios, refeitório amplo, sala de nutricionista, auditório para 350 pessoas e ginásio de esportes. E o mais importante é que, no início do ano letivo de 2026, os alunos poderão sair do espaço provisório e voltar para a sede própria, totalmente nova e revitalizada”, destacou o vice-governador.

Os quase 800 alunos da escola estão, atualmente, usando o espaço do antigo Hospital Nossa Senhora de Fátima. As obras na Margarida Pardelhas tiveram início em 29 de abril de 2024, após a assinatura do contrato pelo governador Eduardo Leite, e deverão ser concluídas em abril de 2026.

Recuperação da infraestrutura escolar

O investimento na Margarida Pardelhas integra um conjunto de medidas pensadas para recuperar a infraestrutura escolar gaúcha que vem sendo adotado desde 2023 pelo governo do Estado. Como resultado dessa nova realidade, já foram concluídas 453 obras em 396 escolas, com destinação de R$ 140,6 milhões.

Em Cruz Alta, atendida pela 9ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), entre obras concluídas e em execução, o município conta com um investimento de R$ 20,9 milhões para recuperar a infraestrutura de quatro escolas estaduais. Já passaram por trabalhos de recuperação o Instituto Estadual de Educação Professor Annes Dias, a Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Doutor Gabriel Álvaro de Miranda e a EEEF Eliza Brum de Lima, que agora tem outra obra em andamento.

Somente nesta Coordenadoria, o Governo do Rio Grande do Sul investiu e está investindo R$ 23,9 milhões em sete demandas de cinco escolas, entre concluídas, em execução e em fase de contratação. Em todo o Alto Jacuí, entre 2019 e 2025, o Estado já repassou R$ 57,3 milhões por meio dos programas Agiliza Educação, Obras Escolares e Todo Jovem na Escola.