Secretaria de Desenvolvimento Econômico participa de missão internacional à China para fortalecer setor coureiro-calçadista

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) vai participar da Missão China 2025, que ocorre entre os dias 1 e 12 de setembro. O diretor-geral da Sedec, Roger Pozzi, faz parte da comitiva brasileira.

A missão é promovida pela Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal) por meio do programa Brazilian Materials em parceria com a Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e tem como objetivo fortalecer a presença internacional da indústria brasileira do setor coureiro calçadista e fomentar parcerias estratégicas com o mercado asiático. Integram a comitiva, além do diretor Roger Pozzi, representantes da Assintecal, de empresas associadas, e da ApexBrasil.

Visitas a centros de inovação

A missão prevê visitas técnicas a centros de inovação, indústrias de calçados e varejos especializados e feiras nas cidades de Xangai, Lishui, Quanzhou/Jinjang e Guangzhou na região conhecida como Delta do Rio das Pérolas. A programação incluiu também a participação na All China Leather Exhibition (ACLE), uma das maiores feiras mundiais do setor, com a presença de mais de 1.200 expositores de 28 países.



“A China representa hoje um dos principais polos de inovação e produtividade industrial no mundo. Estar presente nessa missão é uma oportunidade de entender os avanços tecnológicos do setor e identificar caminhos para que o Rio Grande do Sul amplie sua competitividade internacional”, destaca Pozzi.

Internacionalização da economia gaúcha

A presença do diretor-geral da Sedec reforça o compromisso do Governo do Estado com a internacionalização da economia gaúcha e o apoio às empresas locais na busca por novos mercados. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, também ressalta a importância da troca de experiências com grandes players globais como uma iniciativa essencial para o desenvolvimento de ações e políticas públicas alinhadas às tendências mundiais e às necessidades da nossa indústria local.

Tendências e mercados

Faz parte da missão também um roteiro de visitas a lojas de marcas nacionais e internacionais com presença na China para avaliar as últimas coleções e observar o comportamento dos consumidores chineses, padrão e estilo de consumo. A visita será acompanhada por um designer especializado para auxiliar na análise e pesquisa de mercado final.

Também vão conhecer empresas de alta tecologia fabricantes de produtos para utilização na indústria calçadista como a Zhejiang M&F Chemistry Co. Ltda de laminados sintéticos e resinas de PU e a Quanzhou Tongxinyuan Material Technology Co Ltda., empresa que se destaca na produção de materiais poliméricos.

Principais agendas da viagem

FLAGSHIP STORES Na região de Quanzhou/Jinjiang, que concentra as principais marcas esportivas da China, vão conhecer o Anta Showroom e XTEP loja conceito, vitrines que são espaços cruciais para a apresentação de produtos e proporcionar melhor experiência aos clientes.





ACLE 2025 A All China Leather Exhibition (ACLE) tem como público-alvo os setores chineses de curtume (upstream), que buscam couros brutos e peles, couro semiacabado, produtos químicos para couro e máquinas de couro. Esses materiais são utilizados para fabricar couro acabado, que será empregada nos setores domésticos de calçados, artigos de couro e estofamento automotivo.





MODA CHINA 2025 Moda China International Shoes, Bags & Apparel Fashion Fair, da qual participam cerca de 400 empresas e marcas de países como Itália, França, Espanha, Estados Unidos, China e Brasil com a exibição de produtos como calçados, roupas de couro e pele, bolsas e acessórios, e obras de arte em pele.





CASA DA NIKE A Nike House of Innovation em Xangai, conhecida também como Nike 001 é uma loja laboratório de varejo experiencial e um ponto de referência para inovação no setor. Inaugurada em 2018, foi a primiera House of Innovation da marca no mundo, antes mesmo da unidade de Nova York.





361º Degrees International Limited Marca chinesa líder no setor de artigos esportivos e estilo de vida atlético, fundada em 2003, que se destaca pela filosofia “um degrau além”, referente à funcionalidade profissional somada a um degrau de inovação e criatividade. A empresa atua em toda cadeia de valor, desde a pesquisa e desenvolvimento até a fabricação e marketing de produtos, incluindo calçados, vestuário e acessórios.





Mayflower Fotwear Subsidiária da C.Banner International Holdings Limited, empresa de varejo e fabricação de calçados responsável peal produção contratada e venda de produtos da marca Tory Burch / Polo Ralph.



Guangdong GuangyuTechnology Empresa estatal que utiliza tecnologias digitais como Big Data e Internet das Coisas para fornecer produtos e soluções digitais. Seu foco principal está em soluções de tecnologia digital para cidades inteligentes.





Seguindo as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, a Sedec continua empenhada em promover ações que estimulem a inovação, a sustentabilidade e a eficiência operacional das empresas gaúchas, fortalecendo o papel do Rio Grande do Sul como protagonista no cenário econômico internacional.