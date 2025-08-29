Secretaria de Desenvolvimento Econômico participa de missão internacional à China para fortalecer setor coureiro-calçadista

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) vai participar da Missão China 2025, que ocorre entre os dias 1 e 12 de setembro. O diretor-geral da Sedec, Roger Pozzi, faz parte da comitiva brasileira.
A missão é promovida pela Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal) por meio do programa Brazilian Materials em parceria com a Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e tem como objetivo fortalecer a presença internacional da indústria brasileira do setor coureiro calçadista e fomentar parcerias estratégicas com o mercado asiático. Integram a comitiva, além do diretor Roger Pozzi, representantes da Assintecal, de empresas associadas, e da ApexBrasil.
Visitas a centros de inovação
A missão prevê visitas técnicas a centros de inovação, indústrias de calçados e varejos especializados e feiras nas cidades de Xangai, Lishui, Quanzhou/Jinjang e Guangzhou na região conhecida como Delta do Rio das Pérolas. A programação incluiu também a participação na All China Leather Exhibition (ACLE), uma das maiores feiras mundiais do setor, com a presença de mais de 1.200 expositores de 28 países.
“A China representa hoje um dos principais polos de inovação e produtividade industrial no mundo. Estar presente nessa missão é uma oportunidade de entender os avanços tecnológicos do setor e identificar caminhos para que o Rio Grande do Sul amplie sua competitividade internacional”, destaca Pozzi.
Internacionalização da economia gaúcha
A presença do diretor-geral da Sedec reforça o compromisso do Governo do Estado com a internacionalização da economia gaúcha e o apoio às empresas locais na busca por novos mercados. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, também ressalta a importância da troca de experiências com grandes players globais como uma iniciativa essencial para o desenvolvimento de ações e políticas públicas alinhadas às tendências mundiais e às necessidades da nossa indústria local.
Tendências e mercados
Faz parte da missão também um roteiro de visitas a lojas de marcas nacionais e internacionais com presença na China para avaliar as últimas coleções e observar o comportamento dos consumidores chineses, padrão e estilo de consumo. A visita será acompanhada por um designer especializado para auxiliar na análise e pesquisa de mercado final.
Também vão conhecer empresas de alta tecologia fabricantes de produtos para utilização na indústria calçadista como a Zhejiang M&F Chemistry Co. Ltda de laminados sintéticos e resinas de PU e a Quanzhou Tongxinyuan Material Technology Co Ltda., empresa que se destaca na produção de materiais poliméricos.
Principais agendas da viagem
Seguindo as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, a Sedec continua empenhada em promover ações que estimulem a inovação, a sustentabilidade e a eficiência operacional das empresas gaúchas, fortalecendo o papel do Rio Grande do Sul como protagonista no cenário econômico internacional.
Texto:Ascom Sedec
Edição: Anderson Machado/Secom