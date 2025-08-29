Sexta, 29 de Agosto de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Homem é condenado a 25 anos por feminicídio de ex-companheira trans

Marlon atraiu Amanda para um terreno e a matou com facadas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/08/2025 às 19h22

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, condenou Marlon Nascimento da Silva à pena de 25 anos de reclusão pelo crime de homicídio quadruplamente qualificado contra a mulher trans Amanda de Souza Soares Souza, morta na madrugada do dia 1º de fevereiro de 2024, após ser atingida por diversos golpes de faca pelo ex-companheiro.

Os agravantes ao homicídio foram motivo torpe, emprego de meio cruel, traição e feminicídio. O juízo acrescentou que o crime foi praticado "em razão da transfobia do réu, que nada mais é do que uma espécie de feminicídio".

De acordo com os autos do processo, no dia do crime, Marlon enviou várias mensagens para Amanda pelo Facebook, até conseguir convencê-la a encontrá-lo em um terreno próximo à sua residência, no bairro Jardim Nova República, em São Gonçalo, local onde o homicídio foi cometido.

“A pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, observando-se que o delito é quadruplamente qualificado, por ter sido praticado por motivo torpe, com emprego de meio cruel, à traição e contra a mulher, por razões de sua condição, envolvendo violência doméstica e familiar. Assim, fixo a pena base em 26 anos de reclusão. Presente a atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a pena em 1 ano”, destacou o juízo na decisão.

A sentença destacou ainda que a vítima mantinha relacionamento com o réu, baseado na intimidade e confiança, e foi atraída até o local do crime de forma dissimulada. Marlon ainda tentou criar falso álibi,consolando amigos da vítima.

"Sua conduta demonstra o desprezo à vida da vítima, bem como sua intenção de confundir as investigações”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Intervenções na escola incluem recuperação da estrutura atual e construção de novos espaços -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Obras Há 43 minutos

Gabriel Souza vistoria obra da escola Margarida Pardelhas, em Cruz Alta

Cumprindo uma extensa agenda em Cruz Alta nesta sexta-feira (29/8), o vice-governador Gabriel Souza vistoriou as obras de recuperação e ampliação d...

 -
Desenvolvimento Há 43 minutos

Secretaria de Desenvolvimento Econômico participa de missão internacional à China para fortalecer setor coureiro-calçadista

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) vai participar da Missão China 2025, que ocorre entre os dias 1 e ...

 Vice-governador deu destaque à ampliação da ERS-342 – obra esperada há décadas pela população de Cruz Alta e região -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Vice-governador Há 2 horas

Em Cruz Alta, Gabriel Souza destaca investimentos do Estado em infraestrutura e logística para a região

O vice-governador Gabriel Souza foi o convidado da reunião-almoço Tá na Hora, promovida pela Associação Comercial e Industrial (ACI) de Cruz Alta n...

 -
Segurança Pública Há 3 horas

Segurança Pública fará ações ostensivas e de prevenção na Expointer 2025

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) estará na 48ª Expointer com ações ostensivas e preventivas, atividades diversas e espaços de atendimento ao...

 Durante a aula, foi destacada a atuação do governo para consolidar e ampliar o crescimento do Estado -Foto: Alexandre Farina / Ascom Sedec
Desenvolvimento Há 5 horas

Estado apresenta estratégias de desenvolvimento para militares do Exército Brasileiro

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), da Invest RS e do Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP)...

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 11° Máx. 25°
19° Sensação
2.32 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sábado
26° 14°
Domingo
27° 15°
Segunda
19° 15°
Terça
28° 16°
Quarta
28° 16°
Últimas notícias
Senado Federal Há 12 minutos

Governo projeta crescimento de 2,5% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
Justiça Há 41 minutos

Bruno Henrique desiste de tentar anular investigação sobre bets
Justiça Há 41 minutos

Moraes suspende uso de tornozeleira pelo senador Marcos do Val
Obras Há 41 minutos

Gabriel Souza vistoria obra da escola Margarida Pardelhas, em Cruz Alta
Desenvolvimento Há 41 minutos

Secretaria de Desenvolvimento Econômico participa de missão internacional à China para fortalecer setor coureiro-calçadista

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,19%
Euro
R$ 6,35 +0,44%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 623,669,40 -3,11%
Ibovespa
141,422,27 pts 0.26%
Mega-Sena
Concurso 2907 (28/08/25)
30
33
42
44
52
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6812 (28/08/25)
05
12
21
50
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias