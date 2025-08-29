Sexta, 29 de Agosto de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Moraes pede parecer da PGR sobre pedido para soltar Braga Netto

Militar está preso por obstruir investigação sobre tentativa de golpe

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/08/2025 às 18h53

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu nesta sexta-feira (29) prazo de cinco dias para a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar sobre o novo pedido de soltura feito pela defesa do general Braga Netto.

General da reserva e candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, o militar está preso desde dezembro do ano passado sob a acusação de obstruir a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado no país para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele também é um dos réus do núcleo crucial que será julgado a partir da próxima terça-feira (2).

No dia 6 deste mês, Moraes decidiu manter a prisão de Braga Netto e afirmou que há indícios da participação do general na tentativa de golpe de Estado durante o governo Bolsonaro.

“Ressalto que estão presentes os requisitos do art. 312 [CPP] em relação a Walter Souza Braga Netto, o que justifica a manutenção da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública, em face do de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado e dos fortes indícios da gravidade concreta dos delitos imputados”, decidiu Moraes.

Durante as investigações sobre a trama golpista, a Polícia Federal identificou que o general, réu por ser um dos principais articuladores do plano golpista, tentou obter dados sigilosos da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Após a prisão, a defesa negou que Braga Netto tenha obstruído as investigações.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 42 minutos

Bruno Henrique desiste de tentar anular investigação sobre bets

Justiça apura se atleta forçou cartão amarelo para beneficiar parentes

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 42 minutos

Moraes suspende uso de tornozeleira pelo senador Marcos do Val

Relaxamento da medida cautelar atendeu a recurso do Senado
Justiça Há 4 horas

Mais de 3,3 mil pessoas querem acompanhar julgamento de Bolsonaro

STF somente concederá passe para 1.200 interessados

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 6 horas

PGR é contra a presença de agentes da PF dentro da casa de Bolsonaro

Parecer foi enviado ao STF pelo procurador-geral Paulo Gonet
Justiça Há 21 horas

“Descobrimos a ponta do iceberg”, diz Lewandowski sobre operações

Ministro falou à Voz do Brasil após megaoperação

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 11° Máx. 25°
19° Sensação
2.32 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sábado
26° 14°
Domingo
27° 15°
Segunda
19° 15°
Terça
28° 16°
Quarta
28° 16°
Últimas notícias
Senado Federal Há 12 minutos

Governo projeta crescimento de 2,5% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
Justiça Há 41 minutos

Bruno Henrique desiste de tentar anular investigação sobre bets
Justiça Há 41 minutos

Moraes suspende uso de tornozeleira pelo senador Marcos do Val
Obras Há 41 minutos

Gabriel Souza vistoria obra da escola Margarida Pardelhas, em Cruz Alta
Desenvolvimento Há 41 minutos

Secretaria de Desenvolvimento Econômico participa de missão internacional à China para fortalecer setor coureiro-calçadista

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,19%
Euro
R$ 6,35 +0,44%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 623,669,40 -3,11%
Ibovespa
141,422,27 pts 0.26%
Mega-Sena
Concurso 2907 (28/08/25)
30
33
42
44
52
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6812 (28/08/25)
05
12
21
50
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias