Em Cruz Alta, Gabriel Souza destaca investimentos do Estado em infraestrutura e logística para a região

O vice-governador Gabriel Souza foi o convidado da reunião-almoço Tá na Hora, promovida pela Associação Comercial e Industrial (ACI) de Cruz Alta n...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/08/2025 às 18h38
Em Cruz Alta, Gabriel Souza destaca investimentos do Estado em infraestrutura e logística para a região
Vice-governador deu destaque à ampliação da ERS-342 – obra esperada há décadas pela população de Cruz Alta e região -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O vice-governador Gabriel Souza foi o convidado da reunião-almoço Tá na Hora, promovida pela Associação Comercial e Industrial (ACI) de Cruz Alta nesta sexta-feira (29/8). Na palestra, intitulada “Desenvolvimento regional e logística: ações do governo do RS para Cruz Alta e região”, Gabriel abordou as reformas e iniciativas do Estado que permitiram colocar as contas do Executivo em dia e, assim, investir mais em saúde, educação, segurança e infraestrutura.

De acordo com o vice-governador, o Rio Grande do Sul alcançou, no último ano, o maior investimento público da sua história recente. Foram R$ 6,4 bilhões, quase 11% da receita corrente líquida, destinados para obras e políticas públicas.

“Isso significa que cada real arrecadado com o esforço da população tem retornado em melhorias concretas: novas escolas, hospitais, estradas e infraestrutura para apoiar o desenvolvimento regional. Esse salto só foi possível porque o Estado organizou suas contas e recuperou a capacidade de investir”, enfatizou Gabriel.

Ampliação da ERS-342

Na palestra, o vice-governador deu destaque à duplicação de trecho da ERS-342 –obra esperada há décadas pela população de Cruz Alta e região. “Estamos finalizando, via Daer [Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem], o anteprojeto ainda neste ano, com estudos geotécnicos e soluções de engenharia para os pontos mais complexos da rodovia, por onde passam mais de 11 mil veículos por dia”, explicou Gabriel.

Apresentado em vídeo, o anteprojeto deve abarcar 44,8 quilômetros entre Cruz Alta e Ijuí, incluindo a duplicação de 8,8 quilômetros em Cruz Alta e três quilômetros em Ijuí, além de terceiras faixas e restauração no restante do trecho. A ideia é aumentar a capacidade da rodovia, melhorar a segurança viária, restaurar o pavimento e reformar sinalização e drenagem.

"O anteprojeto é fruto de uma longa mobilização da prefeitura e dos deputados da região, além de tantas lideranças que ajudaram a priorizar essa demanda no governo”, lembrou Gabriel. A próxima etapa é a realização da licitação integrada pelo Daer, que inclui a execução do projeto e a obra, o que garantirá mais agilidade. O objetivo, de acordo com o vice-governador, é lançar a licitação no início de 2026.

Gabriel abordou as reformas que permitiram colocar as contas do Executivo em dia e investir mais em saúde, educação e obras -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Gabriel abordou as reformas que permitiram colocar as contas do Executivo em dia e investir mais em saúde, educação e obras -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Investimentos em rodovias e estradas

Além da ampliação da ERS-342, Gabriel também falou sobre os investimentos em rodovias em todo o Estado nos últimos seis anos que somam um total de R$ 4,5 bilhões. Desse valor, R$ 1,7 bilhão corresponde apenas a 2024, um investimento que equivale a onze vezes a média anual do que era investido de 2010 a 2020. Além disso, mais R$ 2,8 bilhões estão sendo aplicados em estradas, via Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) até 2027.

O Alto Jacuí conta com R$ 1 bilhão de investimentos (entre já realizados e previstos) do Daer e R$ 18 milhões do Plano Rio Grande em rodovias. Os investimentos do Daer incluem 28 obras de conservação (R$ 160,5 milhões), quatro acessos municipais (R$ 173,4 milhões), três ligações regionais (R$ 190,4 milhões), quatro convênios (R$ 69,7 milhões), dois projetos (R$ 1,3 milhão), três pontes (R$ 31,4 milhões) e 12 obras do Funrigs (R$ 380,2 milhões).

A região também contou com investimento de mais de R$ 21 milhões do Programa Pavimenta, que possibilitou realizar a qualificação de importantes vias em municípios do Alto Jacuí.

Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Ferrovias

O vice-governador falou também sobre a malha ferroviária do Estado e lembrou que, antes das enchentes de 2024, o Rio Grande do Sul contava com 1.680 quilômetros de trilhos em operação, e que hoje restam apenas 921quilômetros – basicamente o trecho entre Cruz Alta e Rio Grande.

De acordo com o vice-governador, a concessão federal da Malha Sul, operada pela Rumo desde os anos 1990, não atende às necessidades do Estado e é considerada um entrave logístico. Por isso, o governo defende a realização de uma nova licitação. Gabriel disse ainda que há um debate sobre a possibilidade de divisão da malha por Estados, em vez de uma renovação automática com a concessionária.

Tendo em conta esse contexto, o vice-governador considerou que Cruz Alta está destinada a ser um dos principais hubs rodoferroviários do Sul do Brasil. “O contorno ferroviário, já licitado pelo governo federal, vai retirar os trens do centro da cidade e ampliar a integração logística da região, somando-se ao terminal rodoferroviário e aos grandes investimentos privados, como os R$ 1,25 bilhão das cooperativas Cotrijal, Cotripal e Cotrisal em uma planta de biodiesel”, explicou.

O vice-governador destacou ainda que o Estado já apresentou estudos para um novo traçado entre Santa Maria e São Gabriel, que encurtaria a ligação com o porto de Rio Grande, reforçando a posição estratégica da ferrovia para o escoamento da produção do Rio Grande do Sul.

Texto: Aline Duvoisin/Ascom GVG
Edição: Secom

