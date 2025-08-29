Sexta, 29 de Agosto de 2025
11°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Segurança Pública fará ações ostensivas e de prevenção na Expointer 2025

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) estará na 48ª Expointer com ações ostensivas e preventivas, atividades diversas e espaços de atendimento ao...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/08/2025 às 17h22
Segurança Pública fará ações ostensivas e de prevenção na Expointer 2025
-

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) estará na 48ª Expointer com ações ostensivas e preventivas, atividades diversas e espaços de atendimento aos visitantes. A edição de 2025 da maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, que ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro em Esteio, contará com a participação da Polícia Civil, da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (DetranRS).

Representantes da SSP participarão do Agro Debates, na sexta-feira (5/9), às 9h, no auditório Getúlio Marcantonio, em um encontro com representantes de secretarias da Agricultura e outras lideranças para discutir temas ligados à agropecuária e à segurança no meio rural. O painel é organizado pela Federação dos Clubes de Integração e Trocas de Experiências (Federacite).

Durante a Expointer, as forças da segurança pública estarão reunidas com representantes do Programa RS Seguro, da Polícia Penal e de autoridades para análise de indicadores, integração e planejamento estratégico. A participação da SSP será atualizada no perfil @ssp_rs do Instagram e no site da Secretaria da Segurança Pública .

Diminuição dos crimes no campo

No campo, a criminalidade está em queda desde 2019, em razão de investimentos do Estado em tecnologia e efetivo e da articulação entre as forças estaduais de segurança.

Segundo o Observatório Estadual da Segurança Pública, no primeiro semestre de 2024, a redução no abigeato (furto/roubo de gado) foi de 13% em relação aos casos registrados no mesmo período do ano anterior (1.443 contra 1.657).

As Delegacias de Polícia Civil Especializadas na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Decrabs) são exemplos do incremento de recursos para combate aos delitos que afetam o produtor rural. Desde 2018, em parceria com a Divisão de Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato, as Decrabs atuam na linha de frente.

Mais segurança no Parque de Exposições

A Casa da Polícia Civil estará próxima ao Portão de Acesso 2, com atendimento diário, das 8h às 22h e, em dias de shows, até a saída do último visitante. A PC contará com efetivo local e reforço de agentes do interior. No local poderão ser registradas ocorrências.

Estão previstas ações de combate à violência pela Delegacia da Mulher do município de Esteio; reuniões sobre a Delegacia On-line e a Delegacia de Polícia Online do Agro (Agrodol); e divulgação de serviços. Serão exibidos materiais de operações e dicas de prevenção a crimes (especialmente estelionatos).

Ocorrerá ainda exposição de veículos apreendidos pela polícia e usados na conscientização sobre o combate ao crime organizado. As atividades podem ser acompanhadas pelo perfil @policiacivilrsoficial no Instagram.

Policiamento ostensivo e integração

A Brigada Militar atuará com o policiamento ostensivo a pé, em motocicletas, em viaturas e de uma plataforma de observação elevada. Contará com bases móveis e militares da cavalaria. O expediente no estande será diário, das 8h às 20h.

A Brigada realizará atividades especiais, como a Escolinha de Trânsito do Comando Rodoviário. Serão exibidos e entregues materiais e compartilhadas orientações sobre o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) e da Patrulha Maria da Penha. Haverá exposição sobre o Batalhão de Choque e o de Operações Especiais (Bope).

Também irão ocorrer apresentações do Colégio Tiradentes e da Banda da Brigada Militar, na sexta (5/9), às 9h30; e do 4° Regimento de Cavalaria, no mesmo dia, às 9h45. Outras atividades poderão ser conferidas no perfil @brigada_militaroficial no Instagram.

Combate a incêndios e atendimento à população

Cerca de 80 bombeiros militares foram mobilizados exclusivamente para o evento. Eles atuarão no combate a incêndios, no atendimento a primeiros socorros e na recepção do público em geral.

No estande, haverá demonstração do portfólio de serviços e exposição de materiais e viaturas, com um espaço especial para fotos com equipamentos de proteção infantis.

Os visitantes poderão esclarecer dúvidas sobre licenciamentos e inscrições para atuar como guarda-vidas civil temporário. No Instagram, a programação completa será atualizada no perfil @cbmrsoficial .

Serviços e experiências educativas

O DetranRS estará presente com uma equipe especializada de 30 pessoas em um espaço na área externa, próximo à entrada de pedestres (bilheteria), junto ao palco. Serão prestados serviços – consultas sobre habilitação, veículos e infrações – e oferecido atendimento por meio da ouvidora-geral.

Além disso, haverá atividades educativas e o lançamento da campanha que alerta sobre o uso do celular no trânsito. Ocorrerá também a demonstração de equipamentos, como o etilômetro (bafômetro), com testes educativos.

Haverá ainda um espaço para divulgação do programa Peça Legal e a entrega de material educativo, em interação permanente com o público. Todas as atividades podem ser conferidas no perfil @detranrsoficial , no Instagram.

Agenda

Confira as principais atividades da SSP na Expointer 2025:

  • Reunião A3 – segunda-feira (1/9), às 10h30, na Casa da Prefeitura;
  • Painel Agro Debates - sexta-feira (5/9), às 9h, no auditório Getúlio Marcantonio/Federacite;
  • Apresentação da Banda da Brigada Militar - sexta-feira (5/9), às 9h30;
  • Apresentação do Colégio Tiradentes - sexta-feira (5/9), às 9h30;
  • Apresentação do 4° Regimento de Cavalaria - sexta-feira (5/9), às 9h45;
  • Reunião RISP – sexta-feira (5/9), às 14h, na casa da Prefeitura.

Sobre a Expointer

Realizada anualmente no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a Expointer reúne expositores, produtores, empresários, técnicos e visitantes do Brasil e do exterior para apresentar inovações tecnológicas e tendências do agronegócio, além de fomentar o setor.

No ano passado, 662 mil pessoas visitaram a feira. Neste ano são esperados 2.500 expositores e a movimentação de mais de R$ 8 bilhões.

O parque fica localizado no KM 257 da BR-116 (via lateral).

Texto: Ascom SSP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vice-governador deu destaque à ampliação da ERS-342 – obra esperada há décadas pela população de Cruz Alta e região -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Vice-governador Há 24 segundos

Em Cruz Alta, Gabriel Souza destaca investimentos do Estado em infraestrutura e logística para a região

O vice-governador Gabriel Souza foi o convidado da reunião-almoço Tá na Hora, promovida pela Associação Comercial e Industrial (ACI) de Cruz Alta n...

 Durante a aula, foi destacada a atuação do governo para consolidar e ampliar o crescimento do Estado -Foto: Alexandre Farina / Ascom Sedec
Desenvolvimento Há 2 horas

Estado apresenta estratégias de desenvolvimento para militares do Exército Brasileiro

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), da Invest RS e do Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP)...
Geral Há 4 horas

Oito pessoas estão foragidas após megaoperação da Polícia Federal

Vazamento de informação é uma das hipóteses investigadas

 -
Receita Estadual Há 5 horas

Cresce adesão ao Nota Fiscal Gaúcha entre beneficiários do Devolve ICMS

A adesão ao Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) cresce a cada ano e já alcançou um marco expressivo: metade dos beneficiários do Devolve ICMS está ca...
Geral Há 5 horas

Polícia e MP desmontam plano do PCC para executar promotor de Campinas

Integrante do Gaeco investigava crimes ligados à facção

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 25°
24° Sensação
2.92 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h51 Nascer do sol
18h20 Pôr do sol
Sábado
26° 14°
Domingo
27° 15°
Segunda
19° 15°
Terça
28° 16°
Quarta
28° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 26 minutos

Comissão aprova projeto que obriga conselhos profissionais a atuarem na prevenção ao suicídio
Economia Há 41 minutos

Ceagesp devolve a comerciantes R$ 90 milhões de IPTU indevido
Economia Há 41 minutos

Setembro continua com conta de luz mais cara e bandeira vermelha
Câmara Há 56 minutos

Comissão aprova projeto que deixa para estados decidirem sobre venda de bebida em estádios
Tecnologia Há 1 hora

Gil Giardelli leva futurismo ao Palco 360º da ISC Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 +0,36%
Euro
R$ 6,35 +0,44%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 620,784,95 -3,73%
Ibovespa
141,422,27 pts 0.26%
Mega-Sena
Concurso 2907 (28/08/25)
30
33
42
44
52
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6812 (28/08/25)
05
12
21
50
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2815 (27/08/25)
01
04
05
08
09
32
38
43
52
53
58
62
63
64
68
78
79
86
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2852 (27/08/25)
05
10
16
20
35
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias