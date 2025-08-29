Segurança Pública fará ações ostensivas e de prevenção na Expointer 2025

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) estará na 48ª Expointer com ações ostensivas e preventivas, atividades diversas e espaços de atendimento aos visitantes. A edição de 2025 da maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, que ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro em Esteio, contará com a participação da Polícia Civil, da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (DetranRS).

Representantes da SSP participarão do Agro Debates, na sexta-feira (5/9), às 9h, no auditório Getúlio Marcantonio, em um encontro com representantes de secretarias da Agricultura e outras lideranças para discutir temas ligados à agropecuária e à segurança no meio rural. O painel é organizado pela Federação dos Clubes de Integração e Trocas de Experiências (Federacite).

Durante a Expointer, as forças da segurança pública estarão reunidas com representantes do Programa RS Seguro, da Polícia Penal e de autoridades para análise de indicadores, integração e planejamento estratégico. A participação da SSP será atualizada no perfil @ssp_rs do Instagram e no site da Secretaria da Segurança Pública .

Diminuição dos crimes no campo

No campo, a criminalidade está em queda desde 2019, em razão de investimentos do Estado em tecnologia e efetivo e da articulação entre as forças estaduais de segurança.

Segundo o Observatório Estadual da Segurança Pública, no primeiro semestre de 2024, a redução no abigeato (furto/roubo de gado) foi de 13% em relação aos casos registrados no mesmo período do ano anterior (1.443 contra 1.657).

As Delegacias de Polícia Civil Especializadas na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Decrabs) são exemplos do incremento de recursos para combate aos delitos que afetam o produtor rural. Desde 2018, em parceria com a Divisão de Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato, as Decrabs atuam na linha de frente.

Mais segurança no Parque de Exposições

A Casa da Polícia Civil estará próxima ao Portão de Acesso 2, com atendimento diário, das 8h às 22h e, em dias de shows, até a saída do último visitante. A PC contará com efetivo local e reforço de agentes do interior. No local poderão ser registradas ocorrências.

Estão previstas ações de combate à violência pela Delegacia da Mulher do município de Esteio; reuniões sobre a Delegacia On-line e a Delegacia de Polícia Online do Agro (Agrodol); e divulgação de serviços. Serão exibidos materiais de operações e dicas de prevenção a crimes (especialmente estelionatos).

Ocorrerá ainda exposição de veículos apreendidos pela polícia e usados na conscientização sobre o combate ao crime organizado. As atividades podem ser acompanhadas pelo perfil @policiacivilrsoficial no Instagram.

Policiamento ostensivo e integração

A Brigada Militar atuará com o policiamento ostensivo a pé, em motocicletas, em viaturas e de uma plataforma de observação elevada. Contará com bases móveis e militares da cavalaria. O expediente no estande será diário, das 8h às 20h.

A Brigada realizará atividades especiais, como a Escolinha de Trânsito do Comando Rodoviário. Serão exibidos e entregues materiais e compartilhadas orientações sobre o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) e da Patrulha Maria da Penha. Haverá exposição sobre o Batalhão de Choque e o de Operações Especiais (Bope).

Também irão ocorrer apresentações do Colégio Tiradentes e da Banda da Brigada Militar, na sexta (5/9), às 9h30; e do 4° Regimento de Cavalaria, no mesmo dia, às 9h45. Outras atividades poderão ser conferidas no perfil @brigada_militaroficial no Instagram.

Combate a incêndios e atendimento à população

Cerca de 80 bombeiros militares foram mobilizados exclusivamente para o evento. Eles atuarão no combate a incêndios, no atendimento a primeiros socorros e na recepção do público em geral.

No estande, haverá demonstração do portfólio de serviços e exposição de materiais e viaturas, com um espaço especial para fotos com equipamentos de proteção infantis.

Os visitantes poderão esclarecer dúvidas sobre licenciamentos e inscrições para atuar como guarda-vidas civil temporário. No Instagram, a programação completa será atualizada no perfil @cbmrsoficial .

Serviços e experiências educativas

O DetranRS estará presente com uma equipe especializada de 30 pessoas em um espaço na área externa, próximo à entrada de pedestres (bilheteria), junto ao palco. Serão prestados serviços – consultas sobre habilitação, veículos e infrações – e oferecido atendimento por meio da ouvidora-geral.

Além disso, haverá atividades educativas e o lançamento da campanha que alerta sobre o uso do celular no trânsito. Ocorrerá também a demonstração de equipamentos, como o etilômetro (bafômetro), com testes educativos.

Haverá ainda um espaço para divulgação do programa Peça Legal e a entrega de material educativo, em interação permanente com o público. Todas as atividades podem ser conferidas no perfil @detranrsoficial , no Instagram.

Agenda

Confira as principais atividades da SSP na Expointer 2025:

Reunião A3 – segunda-feira (1/9), às 10h30, na Casa da Prefeitura;

Painel Agro Debates - sexta-feira (5/9), às 9h, no auditório Getúlio Marcantonio/Federacite;

Apresentação da Banda da Brigada Militar - sexta-feira (5/9), às 9h30;

Apresentação do Colégio Tiradentes - sexta-feira (5/9), às 9h30;

Apresentação do 4° Regimento de Cavalaria - sexta-feira (5/9), às 9h45;

Reunião RISP – sexta-feira (5/9), às 14h, na casa da Prefeitura.

Sobre a Expointer

Realizada anualmente no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a Expointer reúne expositores, produtores, empresários, técnicos e visitantes do Brasil e do exterior para apresentar inovações tecnológicas e tendências do agronegócio, além de fomentar o setor.

No ano passado, 662 mil pessoas visitaram a feira. Neste ano são esperados 2.500 expositores e a movimentação de mais de R$ 8 bilhões.

O parque fica localizado no KM 257 da BR-116 (via lateral).