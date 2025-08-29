Sexta, 29 de Agosto de 2025
Flexibilidade na compra de passagem aérea vai ser votada na CI

A Comissão de Infraestrutura (CI) deve votar na terça-feira (2) projeto de lei que proíbe o cancelamento automático de trechos seguintes de passage...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
29/08/2025 às 17h08
Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Cuiabá (MT) - Foto: Mayke Toscano/Gcom-MT

A Comissão de Infraestrutura (CI) deve votar na terça-feira (2) projeto de lei que proíbe o cancelamento automático de trechos seguintes de passagem aérea pelo não comparecimento do passageiro e permite a transferência de titularidade da passagem aérea. A reunião, com cinco itens na pauta, está marcada para as 9h.

O PL 4.223/2024 , da senadora Ana Paula Lobato (PDT-MA), também torna gratuita a correção de nome na passagem, em caso de erro no preenchimento. Essa correção deverá ser feita pela companhia aérea, podendo ser solicitada até o momento do check-in. Para voos internacionais com participação de diferentes companhias aéreas, os custos da correção poderão ser repassados ao passageiro, desde que o erro não seja culpa da empresa.

Ana Paula argumenta que o mercado brasileiro de transporte aéreo é altamente concentrado. Para ela, essa falta de competitividade permite que as empresas adotem práticas que são prejudiciais ao passageiro e que contrariam garantias conferidas por leis como o Código de Defesa do Consumidor.

O texto tem voto favorável do relator, senador Esperidião Amin (PP-SC), que apresentou um substitutivo (texto alternativo). Ele manteve a gratuidade na correção do nome e a proibição de cancelamentos de trechos subsequentes, mas mudou outro ponto do texto.

O trecho alterado pelo relator permitia ao titular da passagem transferi-la para outra pessoa antes do voo, algo que hoje não é possível. Para Esperidião Amin, o direito à transferência de titularidade poderia criar um mercado secundário de venda passagens aéreas, como fazem os cambistas em shows.

Pelo seu novo texto, o senador propõe a obrigatoriedade de oferecer apenas uma classe de passagens aéreas com direito à transferência. “Entendemos que, dessa forma, aumentaremos a proteção ao consumidor sem erguer novas barreiras de entrada ao mercado aéreo nacional”, argumenta o relator.

Recicláveis

Também pode ser votado, em turno suplementar, o PL 1.086/2024 , que estabelece preferência em licitações para bens e serviços que atendam critérios de sustentabilidade, como reciclados, recicláveis, biodegradáveis, compostáveis e eficientes no uso de energia.

O projeto foi aprovado pela comissão em julho e depende da aprovação em turno suplementar para que possa ir à Câmara dos Deputados.

A produção de cuscuz em Angelim é responsável por mais de 30% do PIB municipal, segundo Humberto Costa - Foto: Adobe Stock
Senado Federal Há 1 hora

Lei reconhece Angelim (PE) como Capital Nordestina do Cuscuz

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.193, de 2025 , que confere ao município de Angelim (PE) o título de Capital Nordestina do...

 Mestre Vieira, pioneiro da guitarrada: gênero foi homenageado com reconhecimento nacional credito=
Senado Federal Há 2 horas

Guitarrada agora é reconhecida como manifestação da cultura nacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta sexta-feira (29) a lei que reconhece a guitarrada, gênero musical do Pará, como manifestação...

 Cacau com a doença vassoura-de-bruxa - Foto: Divulgação/ACCB
Senado Federal Há 2 horas

CDR deve votar anistia aos produtores de cacau afetados pela vassoura-de-bruxa

A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) tem reunião agendada para a terça-feira (2) com nove itens na pauta. A comissão deve votar o projeto q...

 Nelsinho, presidente da comissão, acredita que viagem aos EUA já abriu canais de diálogo - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Comissão se reúne para decidir plano de diálogo com EUA

A comissão temporária para interlocução sobre as relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos (CTEUA) se reúne nesta terça-feira (2), a par...

 Planos deverão avisar clinetes individualmente quando houver descredenciamento ou mudança na rede - Foto: Dani Santos/Pref. São Cristóvão
Senado Federal Há 3 horas

CTFC vota projeto que obriga plano de saúde a comunicar descredenciamento

Em reunião na quarta-feira (3), a partir das 11h, a Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) deve apreciar o projeto de lei que obriga os planos ...

