Mulher é presa após tentar matar o próprio filho em Planalto

No sábado (02/08), a Brigada Militar prendeu em flagrante uma mulher de 27 anos acusada de tentar matar o próprio filho, de aproximadamente um ano de idade, ao arremessá-lo em um açude no município de Planalto. Um morador que presenciou a cena conseguiu resgatar a criança com vida e a encaminhou imediatamente ao hospital.

Após buscas, a autora foi localizada pela guarnição e conduzida à delegacia de polícia, onde teve a prisão em flagrante lavrada. A criança permanece sob cuidados médicos e, segundo o delegado responsável pelo caso, a motivação do crime será apurada no decorrer das investigações.

