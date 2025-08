PRF apreende motocicleta na BR-386 com mais de R$ 50 mil em multas

Durante abordagem de uma CG Titan, no sábado (2/8), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatou que o veículo possuía mais de R$ 50 mil em multas vencidas e outras irregularidades administrativas, além de ser conduzido por um menor de idade, ou seja, sem CNH. O fato ocorreu na BR-386, em Santo Antônio do Planalto – distante cerca de 20 quilômetros de Carazinho.

Segundo a PRF, o sistema mostrou que a motocicleta tem 103 autos de infração não pagos – a maioria por excesso de velocidade.

A CG Titan foi apreendida e recolhida ao depósito credenciado. O adolescente, de 17 anos, foi liberado.

