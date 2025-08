Rio Grande do Sul tem a maior queda do país em roubos a pedestres

Entre as medidas do Estado que fazem diminuir a criminalidade estão ações integradas entre as policiais, maior presença da BM (Foto: Diones Roberto Becker)

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025 apontou o Rio Grande do Sul como o Estado que teve a maior queda em roubos a pedestre no ano passado. O crime – um dos que mais tem ligação com a sensação de segurança da população – apresentou redução de 45,9% na taxa de ocorrências por 100 mil habitantes.

Conforme o Anuário, em 2023 o Estado contabilizou a taxa de 198,1 casos a cada 100 mil habitantes. Já em 2024, foram 107,2 por 100 mil habitantes. Em todo o Brasil, o índice chegou a 155,2 casos por 100 mil habitantes em 2024 – no ano anterior, a taxa era de 200,6.

A redução significativa dos indicadores representa a consolidação de um plano de Estado focado no cidadão, liderado pelo governador Eduardo Leite, com ações preventivas e repressivas, buscando resultados de médio e longo prazos. Essa é uma das premissas do RS Seguro, a integração entre as polícias, unindo esforços para combater o crime.

Os números do Anuário convergem com os indicadores que o Estado publica mensalmente. De acordo com a Secretaria Estadual da Segurança Pública, o roubo a pedestres em 2024 teve uma redução de mais de dez mil ocorrências se comparado a 2023 (caiu de 25.770 para 15.039). Para se ter uma ideia, o Estado chegou a registrar 57.106 ocorrências de roubo a pedestres em 2018, uma redução de quase 74% nos números absolutos em apenas sete anos.

Entre as medidas do Governo do Estado que fazem diminuir a criminalidade estão ações integradas entre as policiais, maior presença da Brigada Militar nas ruas, aquisição de novas viaturas e equipamentos de comunicação, bem como ações de inteligência nos locais de maior circulação de pessoas.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.