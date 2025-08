Mulher é presa em Santo Augusto devido ao tráfico de drogas

Na noite de sexta-feira (1/8), a guarnição da Brigada Militar (BM) prendeu uma mulher em virtude de tráfico de drogas. Na ação desencadeada no âmbito da Operação Fecha Quartel, ainda foram apreendidas quatro porções de maconha, uma balança de precisão, 19 pinos eppendorf com cocaína, uma bucha de cocaína, 30 pinos eppendorf vazios e R$ 1.654,00 em dinheiro.

A presa foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para os trâmites legais. Informações divulgadas pelo 7º BPM.

