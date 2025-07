Grécia se destaca como destino seguro para mulheres turistas

O turismo feminino tem registrado crescimento em diversas partes do mundo. Nesse cenário, a Grécia tem se posicionado como uma das escolhas mais frequentes entre mulheres que viajam sozinhas ou em grupo. Entre os fatores de destaque estão as ilhas banhadas pelo mar Egeu, os sítios históricos e a gastronomia local, que atraem esse público.

De acordo com Maria Paravantes, do blog The Greek Vibe, a Grécia aparece entre os destinos recomendados para mulheres que viajam sozinhas. O portal menciona fatores como segurança pública e facilidade de locomoção como diferenciais do país.

Depoimentos de viajantes brasileiras

A designer brasileira Larissa Mendes, que viajou sozinha por Atenas, Mykonos e Santorini em 2023, compartilha sua experiência: “Antes de viajar, confesso que tinha receio de estar sozinha em outro continente, mas fui surpreendida pela gentileza dos gregos. Me senti segura o tempo todo, mesmo caminhando à noite em cidades maiores como Atenas”, relata.

Já a fotógrafa paulistana Juliana Rocha escolheu a Grécia como destino para uma viagem em grupo com amigas. “Foi uma das experiências mais tranquilas que já vivi. As pessoas nos tratavam com simpatia, queriam saber de onde éramos e até nos ajudavam com o idioma. Conseguimos explorar ilhas menores com facilidade”, afirma.

Hospitalidade e estrutura voltadas ao turismo

A hospitalidade grega, conhecida como “filoxenia” (amizade com o estrangeiro), é uma característica cultural presente no país. Segundo dados do World Travel & Tourism Council, o setor de turismo representa aproximadamente 18,5% do PIB da Grécia. Cidades como Atenas, Rodes e Tessalônica têm adotado medidas para ampliar a infraestrutura voltada ao turismo, com áreas mais acessíveis e reforço na segurança em regiões de grande circulação de visitantes.

Visão de quem entende do destino

Stelios Kokkinakis, diretor da agência Grécia Viagens — especializada em roteiros para a Grécia e outros destinos —, destaca que o país está preparado para receber viajantes mulheres. “A Grécia alia beleza natural, boa gastronomia e um forte senso de acolhimento. Para mulheres, especialmente as que viajam sozinhas, essa sensação de segurança e bem-estar faz toda a diferença”, afirma. Ele acrescenta que o aumento na procura por viagens femininas ao país tem se intensificado nos últimos anos.