Polícia investiga origem de ampolas de insulina encontradas em matagal na cidade de Horizontina

A Polícia Civil investiga a procedência e o motivo para que 70 ampolas de insulina tenham sido descartadas em um matagal em Horizontina. Pelo menos 39 estava dentro do prazo de validade. O medicamento usado no tratamento da diabetes foi encontrado no domingo (23) em uma área de mata perto da ERS-305, no trevo que dá acesso ao município de Crissiumal. A Secretaria de Saúde de Horizontina e a Brigada Militar foram acionadas para recolher os produtos.

Das 70 ampolas, as 39 que estavam dentro da validade só venceriam no ano que vem, enquanto as demais poderiam ser usadas até 2021. Segundo o delegado que lidera a investigação, Marcelo Gasparetto, a marca da insulina é a mesma fornecida pelo Estado e fornecida às farmácias municipais.

A suspeita é que o material tenha sido descartado por algum usuário que não fazia o uso correto do medicamento e acumulou várias ampolas ao longo dos anos. Por enquanto não há evidências de desvio, disse. O material encontrado pode ter origem de Horizontina ou de outros municípios da região.

Equipes de secretarias municipais rastreiam as ampolas para identificar a procedência dos lotes e identificar quem fez o descarte. Até o momento, um lote já foi rastreado e ficou constatado que as ampolas foram utilizadas por três pacientes. A Polícia Civil aguarda o levantamento dos destinatários dos outros lotes para chegar ao paciente que pode ter feito o descarte irregular.

O responsável pode responder por crime ambiental, com pena que vai de multa a três anos de prisão. Questionada, a 14ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) confirmou que as ampolas foram recolhidas e informou que vai se manifestar por nota depois da conclusão da investigação, uma vez que cada lote abrange diversos medicamentos.