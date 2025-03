Saúde em Obras: Estado investe na modernização do sistema de aquecimento de água do Hospital Tereza Ramos em Lages

Foto: Divulgação / SES

O Hospital e Maternidade Tereza Ramos (HMTR), em Lages, unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), está passando por uma modernização do sistema de aquecimento de água e distribuição. O Governo do Estado investiu R$ 1.705.540,00 para a melhoria que irá refletir diretamente na qualidade do atendimento prestado aos pacientes do hospital, que é referência em saúde na Serra catarinense. As obras começaram em de fevereiro de 2025.

“Atualmente, o nosso sistema de aquecimento de água é realizado por meio de uma caldeira a diesel, que será descontinuada e substituída por aquecedores a gás. A caldeira exige a presença constante de operadores e contratos de manutenção contínuos. Com a modernização, todo o sistema de aquecimento será atualizado e a capacidade de armazenamento será ampliada. O gás será fornecido pela Companhia de Gás de Santa Catarina”, explica o engenheiro civil do Setor de Engenharia Hospitalar, Fabricio Sens.

A modernização trará diversos benefícios para a infraestrutura do hospital. Além de melhorar a eficiência do sistema, a troca da caldeira a diesel pelo aquecimento a gás representa uma importante contribuição ao meio ambiente, já que deixará de queimar combustíveis fósseis, utilizando uma fonte de energia menos poluente. Essa mudança também proporcionará menores custos operacionais e de manutenção. A previsão é de que a obra seja concluída em até cinco meses.

