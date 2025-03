Tecno it adquire operação da Planear Sistemas

Dados da Technavio estimam que a infraestrutura de cidades inteligentes deve crescer mais de US$ 138,6 bilhões até 2028. Inserida nesse cenário, a Tecno it, uma das principais fornecedoras de soluções tecnológicas para grandes empresas e gestão de Smart Cities no Brasil, acaba de incorporar a operação da Planear Sistemas, desenvolvedora de softwares e projetos web mineira.

Com a aquisição, a Tecno it adiciona a seu portfólio softwares para a gestão pública e prefeituras, ampliando o leque de soluções oferecidas atualmente a governos e à iniciativa privada. Mais do que isso, Ibrahim Boufleur, CEO da Tecno It, destaca que a compra dos softwares compreende a incorporação de toda a mão de obra qualificada da Planear Sistemas. Assim, a integradora de soluções, que já atende todo o Brasil, aumenta sua presença e força no mercado de softwares públicos, bem como para o setor privado.

Tecno it em expansão

Mais do que assegurar profissionais e softwares que atendem projetos voltados para cidades inteligentes, bem como soluções para os setores público e privado em geral, o movimento também contempla a inclusão de Leandro Garcia, então diretor de tecnologia e proprietário da Planear Sistemas, que assume como diretor de inovação e novos negócios da Tecno it. Da mesma forma, Leandro também se tornará sócio da operação. Cabe ressaltar que a empresa mineira sediada em Belo Horizonte carrega a experiência no desenvolvimento de softwares para diversos segmentos e é especializada em Cloud Computing. Ademais, dados estimam um crescimento anual do investimento em tecnologia e infraestrutura para cidades inteligentes superior a 23%.

Governança e compliance como pilares

Com mais de uma década de atuação no desenvolvimento de soluções para Data Centers, indústrias e segurança, Smart Cities, áudio e vídeo, e softwares, a Tecno it reforça mais uma vez seu compromisso com a inovação aplicada à gestão pública.

Indo além, a integradora de soluções mantém relações sólidas e transparentes com o governo brasileiro, reforçando seu compromisso com a ética empresarial e a governança corporativa. Com um código de compliance rigoroso, a companhia defende a integridade em suas operações e contribui para a elevação dos padrões de qualidade e segurança, seja no setor público ou entre organizações de grande porte.

Diante disso, a consolidação da aquisição abre caminho para novos investimentos em tecnologia e expansão da atuação da Tecno it no Brasil. Tanto pela ampliação de seu portfólio de soluções como pela incorporação de mão de obra especializada, a empresa busca liderar as transformações demandadas pela aplicação de tecnologia ao cotidiano de cidades e empresas.