Rede Conecta Telecom amplia cobertura no Grajaú, em SP

A Rede Conecta Telecom, empresa do setor de telecomunicações, anunciou a ampliação de sua rede de atendimento na região do Grajaú, em São Paulo (SP). Em 2024, a empresa expandiu sua infraestrutura com a instalação de mais de 300 pontos de atendimento e 55 km de cabos ópticos, passando a ser a maior rede de atendimento da Zona Sul.

Para 2025, a aquisição da Achei Telecom, que possui 80 km de fibra óptica e mais de 200 pontos de atendimento, permitirá à Rede Conecta cobrir 100% dos bairros do Grajaú, Parelheiros, Marsilac e Cidade Dutra. A iniciativa visa atender a uma demanda crescente por serviços de internet de alta qualidade em regiões antes desassistidas.

De acordo com Anderson Justino, diretor-geral da Rede Conecta Telecom, a ampliação foi impulsionada por análises internas que identificaram uma insatisfação generalizada dos consumidores com os serviços oferecidos por outras operadoras.

“Observamos, por meio de dados internos, que muitas dessas regiões tinham internautas insatisfeitos com a qualidade dos serviços existentes. Recebemos diversos pedidos para expandir nossa cobertura”, explica Justino.

Investimentos estratégicos em áreas prioritárias

Os investimentos da Rede Conecta concentraram-se em áreas da Zona Sul da capital paulista, como o Parque Residencial Cocaia e a Vila São José. De acordo com a empresa, essas localidades foram escolhidas após uma análise técnica que considerou a viabilidade de implementação e a necessidade de melhoria na qualidade dos serviços de internet.

"Nosso objetivo foi levar conexão de alta velocidade e estabilidade para bairros que, até então, não contavam com opções satisfatórias", destaca Justino.

Segundo o diretor, as principais áreas de investimento e ampliação foram:

Parque Residencial Cocaia (Jardim Sipramar, Jardim Toca, Jardim Eliana, Jardim Prainha, Parque Cocaia e Jardim Shangrilá);

(Jardim Sipramar, Jardim Toca, Jardim Eliana, Jardim Prainha, Parque Cocaia e Jardim Shangrilá); Vila São José (Jardim Kioto, Parque Santa Cecília, Jardim Floresta, Jardim Clipper, Jordanópolis, Jardim das Imbuias, Jardim Alpino, Jardim Esmeralda, Jardim Bela Vista, Jardim Real, Jardim Iporanga, Jardim Bonito e Jardim Beatriz);

(Jardim Kioto, Parque Santa Cecília, Jardim Floresta, Jardim Clipper, Jordanópolis, Jardim das Imbuias, Jardim Alpino, Jardim Esmeralda, Jardim Bela Vista, Jardim Real, Jardim Iporanga, Jardim Bonito e Jardim Beatriz); Parelheiros ;

; Grajaú ;

; Jardim Myrna ;

; Jardim Almeida ;

; Vila Marcelo ;

; E Marsilac, sendo necessário a verificação de viabilidade técnica para cada bairro.

A empresa também tem se preparado para o futuro, investindo em tecnologias avançadas. Um dos destaques é o laboratório de tecnologia baseado no protocolo XGSPON, que promete dobrar a capacidade de acesso sem a necessidade de ampliação do cabeamento.

“Essa tecnologia nos permitirá atender mais clientes com a mesma infraestrutura, garantindo maior eficiência e qualidade”, afirma Justino.

Cenário atual e futuro do mercado de fibra óptica

O mercado de fibra óptica no Brasil vive um momento de maturidade. Segundo uma estimativa divulgada pela Anid (Associação Nacional para a Inclusão Digital), a fibra óptica deve chegar a 99% do Brasil ainda este ano.

Espera-se que 1,5 mil cidades recebam a infraestrutura ainda em 2025, conforme publicação do Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no Regime Público, ainda segundo a projeção.

Hoje, cerca de 90,0% dos domicílios do país têm acesso à internet, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Na área urbana, o acesso à rede subiu de 88,1% para 92,3% entre 2019 e 2021. Enquanto isso, na área rural, a proporção de domicílios com internet foi de 57,8% para 74,7% no mesmo período.

Nesse panorama, segundo Justino, a disputa agora está centrada na qualidade do serviço. “A evolução do mercado exige redes que suportem tráfego consistente, especialmente com o aumento da demanda por streamings em alta definição e outras aplicações que exigem maior velocidade e estabilidade”, avalia.

Segundo o diretor, a Rede Conecta Telecom planeja continuar sua expansão, com a meta de alcançar 100% dos municípios da região sul de São Paulo: “Estamos comprometidos em levar conexão para todas as áreas que ainda não são atendidas adequadamente”.

“A ampliação da nossa rede é um passo importante para garantir que mais pessoas tenham acesso a um serviço de internet confiável e de alto desempenho”, complementa.

Para concluir, Justino ressalta que, com investimentos estratégicos e foco em tecnologia de ponta, a Rede Conecta Telecom reforça seu compromisso com a inovação e a qualidade. “Entre os planos para este ano, esperamos continuar inovando a fim de nos posicionarmos entre os principais players do setor de telecomunicações no país”, diz.

A Rede Conecta foi indicada ao prêmio Anatel de Acessibilidade em Telecomunicações em 2024. No mesmo ano, a empresa fez parte de uma matéria especial no UOL a respeito da democratização e acesso à internet no extremo Sul da cidade de São Paulo.