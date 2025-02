Cibersegurança impulsiona gastos globais com tecnologia

Os investimentos em cibersegurança estão entre os principais fatores que impulsionam o crescimento dos gastos globais com tecnologia, de acordo com pesquisas recentes do setor. Segundo o relatório Global Tech Market Forecast, da Forrester, os gastos mundiais com tecnologia devem ultrapassar US$ 4,9 trilhões em 2025, representando um crescimento de 4,8% em relação a 2024.

Esse aumento, segundo o relatório, é impulsionado, principalmente, pela necessidade de proteção contra ameaças cibernéticas cada vez mais sofisticadas, além de investimentos em inteligência artificial (IA) e soluções em nuvem.

Cibersegurança como prioridade no orçamento de TI

De acordo com uma análise de Markswell Coelho, coordenador da IBSEC - Instituto Brasileiro de Cibersegurança, “a segurança digital tornou-se um fator crítico para a resiliência operacional das organizações, levando a um aumento expressivo na demanda por soluções avançadas de proteção de dados e redes. Tecnologias como Zero Trust, criptografia avançada e inteligência artificial aplicada à detecção de ameaças estão entre as áreas mais valorizadas pelos investimentos”.

Inteligência artificial e automação na segurança digital

Segundo a Computer Weekly, além da cibersegurança tradicional, a adoção de inteligência artificial e automação tem ganhado espaço como estratégia para conter ataques cada vez mais rápidos e complexos. A IA está sendo amplamente integrada às soluções de segurança, permitindo uma resposta mais ágil e eficaz a incidentes cibernéticos. O uso de machine learning possibilita a detecção proativa de padrões suspeitos, reduzindo o tempo de resposta e mitigando riscos antes que danos significativos ocorram.

Expansão dos investimentos em tecnologia e desafios do setor

Segundo o relatório da Forrester, o aumento dos investimentos em cibersegurança ocorre em um cenário mais amplo de crescimento nos gastos com tecnologia. O relatório mostra que além da segurança digital, os gastos com software corporativo, serviços de TI e computação em nuvem também devem crescer nos próximos anos. No entanto, Markswell Coelho acrescenta que o setor enfrenta desafios, como a escassez de profissionais especializados em cibersegurança e a necessidade de investimentos contínuos para acompanhar a evolução das ameaças.

