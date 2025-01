Ato solene marcará o centenário da morte do Tenente Mário Portela Fagundes

Nesta sexta, dia 24, às 18 horas, os sinos da Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida dobrarão em reverência à memória do Tenente Mário Portela Fagundes, o Tenente Portela. Serão 100 batidas para lembrar que nesta data, há 100 anos, ocorreu a morte do patrono do Município.

A data histórica também será marcada com um ato solene na Praça Tenente Portela. O evento, organizado pela Administração Municipal, ocorrerá a partir das 17h30min, antecedendo o badalar dos sinos. A comunidade está convidada a participar.

Durante o evento, será feito o descerramento de uma placa alusiva ao centenário que será fixada junto ao memorial que homenageia o patrono do Município. Este espaço, que conta ainda com o obelisco e o monumento da 72ª Geração e Distribuição da Chama Crioula do RS ocorrida em 2019, foi revitalizado e recebeu uma nova iluminação.

A MORTE DO TENENTE – Mário Portela Fagundes morreu no dia 24 de janeiro de 1925, aos 26 anos de idade, durante uma das batalhas mais sangrentas da Coluna Prestes, movimento que fazia oposição ao governo da época. O confronto aconteceu às margens do Rio Pardo, hoje pertencente ao território de Pinheirinho do Vale, onde Tenente Mário Portela Fagundes e seus 30 companheiros, foram atacados por tropas Legalistas. O local, onde está o jazigo do Tenente Portela, é um monumento tombado pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado.