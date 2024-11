Saúde promove o Segundo Seminário Estadual de Arboviroses de Santa Catarina

Foto: Robson Valverde

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria da Vigilância Epidemiológica (DIVE), promove o II Seminário Estadual de Arboviroses, mais uma importante iniciativa para o enfrentamento dessas doenças na temporada 2024/2025. No ano de 2024, até o momento, foram registrados mais de 350 mil casos de dengue e 341 óbitos pela doença.

“O Governo do Estado está mobilizado no enfrentamento das arboviroses. Estivemos hoje, debatendo com municípios e com as regionais de saúde, mais uma etapa do combate à dengue e de outras arboviroses. Esse encontro integra outras ações que estamos empreendendo em SC, visando não só a eliminação de focos, em parceria com os municípios, mas também a preparação da rede para o aumento de casos e outras ações necessárias já no final deste ano e início do ano que vem. É sempre bom debater, ouvir novas experiências, replicar ações que deram certo, para que a gente possa avançar no combate a essa doença, em conjunto com os municípios, o governo do Estado e com toda a sociedade”, reforça o secretário Diogo Demarchi.

O evento, que iniciou nesta terça-feira (5) e encerra hoje, 6, tem o objetivo de atualizar, mobilizar e articular a rede municipal de saúde no que diz respeito à vigilância epidemiológica, controle integrado de vetor e assistência ao paciente, a fim de intensificar as ações para o enfrentamento das arboviroses em Santa Catarina. O encontro ocorre na Associação dos Municípios da Grande Florianópolis e conta com a participação de representantes do Ministério da Saúde e da Organização Panamericana de Saúde.

Com as condições climáticas mais favoráveis para a reprodução do mosquito Aedes aegypti, existe um risco de aumento nos casos das doenças transmitidas pelo vetor, como a dengue, chikungunya e o zika vírus, nas próximas semanas. Nesse sentido, além de todas as ações realizadas pela SES ao longo do deste ano, as atividades estão sendo intensificadas para a preparação e enfrentamento desse cenário junto a todos os municípios de SC.

“Considerando a alta transmissão da dengue, as condições climáticas, que favorecem a reprodução do mosquito, o Seminário acontece para discutirmos e planejarmos com os municípios, atividades de vigilância, controle integrado de vetores e assistência dos casos, envolvendo todos os participantes”, ressalta João Augusto Fuck, Diretor da DIVE.

A SES também reforça a importância da colaboração da população em manter os ambientes limpos e denunciar locais que possam abrigar focos do mosquito. O momento é de intensificar os esforços e as medidas de prevenção, por parte de todos, para reduzir a transmissão da doença. “A principal medida é a eliminação dos criadouros do mosquito, que estão localizados dentro e no entorno dos domicílios”, alerta João.

