Hospital São Miguel de Joaçaba realiza 365 cirurgias eletivas em três meses

Fotos: Assessoria IMAS

O Hospital São Miguel, em Joaçaba, realizou 365 cirurgias eletivas de média e alta complexidade entre julho e outubro de 2024, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Essa significativa marca é resultado da parceria com o Governo do Estado, que está custeando os procedimentos, e contribui para a redução das filas no Meio Oeste e em todo o estado de Santa Catarina.

A instituição é um dos sete hospitais privados que foram contratualizados com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) para reforçar o atendimento da saúde pública catarinense, desde o ano de 2023.

“É gratificante ver a alegria desses pacientes que aguardavam por anos por um procedimento e agora têm a oportunidade de realizá-lo no Hospital São Miguel. Nosso objetivo é expandir continuamente nossos serviços, oferecendo uma assistência humanizada e atendendo ao maior número possível de pessoas, sempre priorizando o bem-estar da população”, declara Rosani Issler, diretora do hospital.

Foto: Reprodução/Secom SC

As cirurgias eletivas realizadas no Hospital São Miguel abrangem as especialidades de ortopedia, urologia, ginecologia, cirurgia geral, vascular, endovascular, neurocirurgia, bucomaxilofacial, coloproctologia e otorrinolaringologia. A unidade conta com 102 leitos, sendo 20 destinados à UTI adulto.

Segundo o hospital, a previsão é realizar entre 400 e 600 cirurgias por mês pelo SUS, contribuindo de maneira efetiva para a diminuição das filas e proporcionando alívio àqueles que buscam saúde e qualidade de vida.

O Hospital São Miguel integra a rede de unidades de saúde beneficiadas pelo Programa de Valorização dos Hospitais do Governo do Estado, recebendo um incentivo fixo mensal de R$ 1.020.000,00. Além disso, a unidade firmou um acordo com a Secretaria de Estado da Saúde para a realização de cirurgias eletivas, com pagamentos que podem chegar a R$ 2,4 milhões mensais, dependendo da produção. A gestão do hospital é realizada pelo Instituto Maria Schmitt (IMAS).

