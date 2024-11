SAMU completa 19 anos de serviços e inovação no atendimento de emergências em Santa Catarina

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) completa 19 anos salvando vidas em Santa Catarina. Fundado em 5 de novembro de 2005, teve início com a instalação da primeira Central de Regulação de Urgência em Chapecó, oferecendo uma resposta mais eficiente e estruturada às emergências. Desde então, sua missão tem sido salvar vidas e oferecer assistência à saúde com rapidez e qualidade, estabelecendo um padrão de cuidado que beneficia a toda população de Santa Catarina, especialmente em situações de risco imediato.

Antes do serviço existir, as ambulâncias brancas realizavam o transporte de pacientes de forma improvisada, sem suporte médico imediato. Com a chegada das ambulâncias do SAMU, os profissionais passaram a atender os pacientes diretamente no local da ocorrência, levando o suporte médico e de enfermagem até onde fosse necessário. Essa intervenção no local aumentou a segurança e a eficácia dos atendimentos, promovendo um cuidado inicial que muitas vezes é decisivo para a recuperação.

Expansão e novos serviços aéreos

Foto: Reprodução/Secom SC

Com o passar do tempo, o SAMU Catarinense evoluiu e identificou a necessidade de expandir os atendimentos focando na diminuição do tempo resposta. Por isso, em 31 de dezembro de 2005 iniciou as atividades do SAMU Aeromédico, com o Suporte Avançado de Vida, no Helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. Já em 2010, a parceria foi com o Corpo de Bombeiros Militares, que passou a operar com o helicóptero Arcanjo. Atualmente, o estado tem o apoio de cinco helicópteros (dois Arcanjos em parceria com os Bombeiros Militares, dois helicópteros da Polícia Civil – SAER e um Helicóptero Águia, parceria com a Polícia Militar), e dois aviões da SES que permitem atendimentos e transporte mais rápidos, especialmente em áreas de difícil acesso.



Capacitação e Cobertura Estadual



Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Ricardo Wolffenbüttel/Arquivo/SECOM

A capacitação contínua dos profissionais é outro destaque que permitiu ampliar a abrangência do atendimento em várias regiões. Em 2024, o Núcleo de Educação de Urgência (NEU) treinou mais de 11 mil profissionais em práticas de emergência. Esse preparo abrange desde atendimento a traumas graves até casos de insuficiência respiratória e trabalho de parto, garantindo que o SAMU tenha equipes qualificadas, oferecendo atendimento especializado e humanizado em todas as regiões do estado.

Atualmente, o SAMU oferece cobertura em 100% do território catarinense através do telefone 192, o que é destaque entre outros SAMUs do Brasil. “O Estado conta com uma frota de 27 Unidades de Suporte Avançado (USAs) e 99 Unidades de Suporte Básico (USBs). Em 2023 foram implantadas três motolâncias, e em 2024 mais duas. O Estado está adquirindo mais 10 motos para ampliar as equipes de motolâncias em várias cidades para oferecer atendimento mais ágil em locais de difícil acesso”, destaca Marcos António Fonseca, superintendente de Urgência e Emergência.

Investimentos emtecnologia

Foto: Reprodução/Secom SC

O SAMU também disponibiliza à população de SC equipamentos de última geração com atualizações tecnológicas, o que garante eficiência e maior assistência durante todo o processo de atendimento. Este ano foram entregues 33 incubadoras, 34 cardioversores, 10 desfibriladores, 9 respiradores, 22 capnográfos, 9 sonares cardiofetais, além da compra de novos uniformes para os profissionais.

O serviço segue em busca de contínuas melhorias. A atual gestão do Governo está trabalhando na ampliação da frota adquirindo novas USAs, USBs e motolâncias para todo o estado. “Já foram substituída todas as USAs com veículos novos e cerca de 80% da frota das USBs. Além disso, novas bases operacionais foram inauguradas, algumas reformadas e foram realizadas habilitações e qualificações das Centrais de Regulação, das bases operacionais e viaturas”, informa Fonseca.

Inovação no atendimento

Foto: Reprodução/Secom SC

Em 2022, o SAMU iniciou o projeto Sangue Total em Santa Catarina, que é pioneiro no Brasil e opera no Arcanjo 01, em Florianópolis e o Arcanjo 03, em Blumenau. O projeto disponibiliza sangue para transfusão em caso de choque hemorrágico grave no momento do atendimento ao paciente e aumenta consideravelmente as chances de recuperação e salva vida. Santa Catarina é o quarto lugar no mundo a oferecer esse serviço, ao lado de países como Estados Unidos, Noruega e Israel, o que torna o estado uma referência nacional e internacional.

Um novo projeto está em curso, a criação da Força Tarefa, que será acionada pelo secretário de Estado da Saúde em casos de desastre. O grupo contará com profissionais do SAMU para realizar as avaliações iniciais e a primeira resposta, além de um grupo de voluntários cadastrados em todo o Estado.