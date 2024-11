Em Santa Catarina, salas de vacina já utilizam a dose injetável como reforço contra a poliomielite

Foto: Rodrigo Nunes / MS

A vacina oral contra a Poliomielite (VOP), conhecida como “gotinha”, aplicada aos 15 meses e aos 4 anos de idade, desde segunda-feira (4), passou a ser substituída por uma dose de Vacina Inativada Poliomielite (VIP), que é injetável. Santa Catarina possui as doses injetáveis e as salas de vacina dos postos de saúde já estão utilizando os imunizantes.

“É importante que os pais e responsáveis mantenham as carteiras de vacinação de seus filhos atualizadas. A poliomielite é uma doença grave, especialmente para as crianças. A vacina é bastante segura e o meio mais eficaz de proteger as nossas crianças”, reforça o diretor da Vigilância Epidemiológica Estadual, João Fuck.

A atualização, feita pelo Ministério da Saúde e divulgada em setembro, considerou critérios epidemiológicos, evidências relacionadas à vacina e recomendações internacionais sobre o tema. Desde 1989, não há notificação de casos de pólio no Brasil.

A dose injetável é aplicada no Brasil desde 1955. Ela vinha sendo aplicada em três doses – aos 2, 4 e 6 meses de vida, desde 2016, conforme o Calendário Nacional de Vacinação. As duas doses de reforço ocorriam com a VOP, aos 15 meses e aos 4 anos de idade.

Agora, com a gotinha deixando de ser utilizada, será necessária apenas uma dose de reforço com VIP, aos 15 meses de idade. A vacina contra a poliomielite é indicada para todas as crianças menores de cinco anos no esquema vacinal de três doses, mais uma única dose de reforço:

2 meses – 1ª dose

4 meses – 2ª dose

6 meses – 3ª dose

15 meses – dose de reforço

A vacina VIP contém o vírus inativado (morto), administrada via intramuscular. É gratuita e está disponível em todos os centros de vacina nos municípios catarinenses.